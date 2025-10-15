Un año esperando la colonoscopia en la sanidad andaluza: "Si me la hubieran hecho antes..."

"Yo no tenía ningún síntoma, pero pensé que la medicina preventiva está muy bien". Son las palabras del recuerdo de Rosario, andaluza que tardó más de un año en recibir comunicación de los resultados de pruebas oncológicas que había realizado después de que le ofrecieran la posibilidad en su centro de salud y que resultaron positivo en cáncer. Así lo ha relatado en la ondas de 'Hora 25', en la Cadena SER.

Su historia se remonta a hace ahora un lustro. Corría 2020 y se hizo la prueba de cribado de cáncer de colon en el centro de salud. No sería hasta después de los primeros compases de la crisis sanitaria internacional del coronavirus que recibiría los resultados, en mayor de 2021. Habían pasado 15 meses sin tratamiento, pero también sin vigilancia de cómo evolucionaba su cáncer.

Cuando recibió aquella llamada en la primavera de hace 4 años ni se acordaba de que se había hecho aquel cribado. Pero al otro lado de la línea le comunicaban "que la prueba de heces había salido positiva y que le iban a hacer una colonoscopia". No fue lo único que le comunicarían. Durante la colonoscopia le confirmaron el problema. Ya no era un pólipo que había confirmado el cribado, ahora tenía "algo que no se podía quitar con la colonoscopia". Tuvo que ser operada.

La quimioterapia y el traspaso del cáncer primario a otras partes

El pólipo que se hubiera podido intervenir a Rosario durante la colonoscopia requirió de operación y, después, de quimioterapia. Tras varias sesiones, continuaron llegando la malas noticias, cuando identificaron un nódulo pulmonar que se había contaminado a raíz del cáncer primario. En ese escenario, uno en el que le había cambiado aún más la vida, lo que describió como un "revulsivo grande", la afectada buscó opinión entre otras personas en su situación y comprobó de primera mano, que "hablando de los tiempos, me dijeron que era muy raro lo que había pasado".

Pero, ¿cómo de raro era? Está convencida de que por unos meses el tumor hubiera sido benigno. Rosario ha explicado durante la entrevista que no fue hasta el noveno mes cuando el pólipo se convirtió en un tumor maligno: "Si a mí me hubieran hecho la colonoscopia antes, no se hubiera malignizado". Con todo, no ha ocultado que "puede que no me hubieran tenido que poner quimioterapia", pero también que "puede que no me hubieran tenido que operar otra vez".

De momento, lo único que sabe con certeza es que la Junta de Andalucía le ha confirmado que su caso responde a un "error informático". Ni la propia prueba del cribado, ni sus resultados se transfirieron al software correspondiente. Una situación que ya afloró con la brecha que afectó a 2.000 mujeres en el programa de detección precoz de cáncer de mama.

