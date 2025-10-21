Mujeres denuncian el borrado de historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

La presidenta de la asociación AMAMA, Angela Claverol (2i), acompañada de mujeres afectadas, a su salida de los Juzgados

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha presentado este martes un escrito ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este supuesto borrado ha sido detectado desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación sevillana tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas digitales como ClicSalud o Diraya, y también se habría detectado el cambio de determinadas nomenclaturas sobre los diagnósticos en algunas de ellas.

El escrito presentado ante la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, apunta a la posible comisión de delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia o contra la seguridad e integridad de la información sanitaria, relacionados con los fallos del programa de detección precoz del cáncer de Mama de Andalucía.

Amama cree que estos hechos deben ser "acumulados" al expediente que se siga en la Fiscalía respecto a las irregularidades del programa de cribado.

"Manipulación" de historiales médicos

La asociación traslada al fiscal que "numerosas mujeres" han contactado con este colectivo para informar de que pruebas diagnósticas a las que tenían acceso a través de la aplicación ClicSalud "han desaparecido o se ha borrado el nombre del radiólogo o ha desaparecido el documento informado".

Recientemente, añade la propia Claverol, ha recibido la llamada de un sanitario que trabaja en el Hospital Virgen del Rocío y que le habría manifestado que se están borrando además datos de la historia clínica del programa Diraya, utilizado en el sistema sanitario público de Andalucía como soporte para los profesionales.

Traslada también que tiene una compañera sanitaria a la que le hicieron una mamografía hace meses y se ha percatado de que la han "borrado" en el Diraya aunque sí está en ClicSalud. También le habrían borrado una ecografía que ella tiene impresa, lo que considera una "manipulación" de su documentación sanitaria en las plataformas digitales.

Estos datos, explica Amama, se aportan con carácter reservado a la Fiscalía por "temor" de que se hagan públicos en prensa y también por miedo a represalias.

Temor a represalias

Esta paciente es sanitaria y teme "represalias" si se conoce que está colaborando con la Fiscalía y llegado el caso con el juzgado, por lo que se solicita que pueda declarar como testigo protegido.

Amama cree asimismo que la manipulación o destrucción de estos archivos y registros causa un grave daño al ser esa documentación "crucial" para determinar el alcance de los fallos, el número de mujeres afectadas, el diagnóstico tardío y la falta de ecografías e historiales electrónicos.

A esto se une que una trabajadora de la asociación tuviera que interponer una denuncia hace unos días por haberse encontrado "inutilizables" las dos puertas de acceso a la asociación, por haberse vertido un líquido en las cerraduras que impedían su uso.

"Dicha acción pretende dificultar la labor de la asociación en la recogida de información sobre las irregularidades en el programa y su desvelamiento", advierte Amama a la Fiscalía.

"Nosotras creemos firmemente en la justicia, la Fiscalía tiene la obligación de investigar todo esto y, de alguna manera, intervenir si hay algún delito", ha manifestado a las puertas de los juzgados de Sevilla Claverol.

La presidenta de Amama considera que, de confirmarse, esta situación deja en un estado de indefensión a muchas mujeres "que quieren denunciar su caso y no pueden".

"Creemos que es importantísimo, una vez más, alzar la voz por todas esas mujeres que están afectadas por el cribado de cáncer de mama: no se las llamó, no se las ha llamado a todas", ha recalcado.

Preguntada sobre el posible origen de los fallos, ha apuntado que la gestión del mantenimiento del programa sanitario pasó en 2021, siendo entonces consejero de Salud Jesús Aguirre, de la Escuela Andaluza de Salud Pública a una empresa: "Desde ese momento es cuando todo empieza a ir peor. Creemos que tienen que ir los tiros por ahí, pero no lo sabemos".

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha negado por su parte que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya destruido o manipulado historiales médicos y ha pedido a la Asociación Amama que "deje de lanzar infundios e intentar desprestigiar al sistema público".