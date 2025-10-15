Después del escándalo del cribado de mama, la Junta mueve ficha: plan récord contra el cáncer con 101 millones y más de 700 contrataciones

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles un plan integral para reforzar los programas de cribado de cáncer de colon y de cuello uterino, que contempla una inversión de más de 100 millones de euros y la contratación de 705 nuevos profesionales. La medida llega apenas una semana después de la polémica por el cribado del cáncer de mama y busca consolidar una red de detección precoz "más rápida, clara y eficaz".

El nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que el nuevo plan incluye actuaciones "muy amplias" orientadas a cumplir cuatro objetivos: "Consolidar los avances en la implantación de los programas y garantizar su desarrollo homogéneo en toda Andalucía; asegurar una atención personalizada y comprensible, con comunicación clara y acompañamiento continuo a la ciudadanía; reforzar recursos humanos, infraestructuras y equipamiento diagnóstico; e impulsar la transformación digital de los procesos, mejorando la trazabilidad y la coordinación clínica.

Estas metas se estructuran en cuatro líneas estratégicas, que abarcan desde la mejora asistencial y la coordinación clínica hasta la digitalización, la innovación tecnológica y la modernización de infraestructuras. Con ello, la Junta busca "reducir tiempos, mejorar la trazabilidad de las pruebas y ofrecer una atención más cercana, ágil y segura".

Sanz ha subyarado que no se trata de una respuesta puntual, sino de una apuesta estructural del sistema público: "No es un plan de choque, sino que ha venido para quedarse". Este proyecto complementa al anunciado la pasada semana para la mejora de la atención a las mujeres en las unidades de cáncer de mama, que contaba con 12 millones de euros y 119 profesionales.

La nueva dotación añade 89 millones de euros y 586 profesionales, desde administrativos e informáticos hasta especialistas en Digestivo, Anestesia o Ginecología. En total, la Junta destina más de 101 millones de euros y 705 profesionales al plan integral de cribados oncológicos.

Comunicación más clara con los pacientes

El plan prevé una importante mejora en la relación con los ciudadanos que forman parte del grupo diana de cada cribado. Según Sanz, la Junta actualizará las "cartas de invitación" con información "clara, comprensible y que motive a la participación". Además, se enviarán recordatorios a los profesionales sobre "la importancia del acompañamiento informativo y la comunicación proactiva en todas las fases del proceso".

"Se espera disponer así de información actualizada y precisa del estado de cada paciente en todo momento, desde que recibe la carta o mensaje hasta que tiene un diagnóstico", ha añadido el consejero, quien ha apostado por un modelo de atención "más cercano, claro y participativo" para "reforzar la confianza de la ciudadanía en los programas de cribado".

Uno de los ejes más destacados será la automatización inteligente (IPA, Intelligent Process Automation), una herramienta que permitirá integrar todos los pasos del cribado, desde la identificación de la población diana hasta la confirmación diagnóstica. Su implantación, valorada en 10,4 millones de euros con fondos europeos, culminará en noviembre de 2026.

Refuerzo de personal y nuevas tarifas

El plan también prevé un refuerzo masivo de personal sanitario y administrativo. En Atención Primaria se incorporarán 68 nuevos administrativos y 70 enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia para agilizar la atención de las citologías. En el ámbito hospitalario, se crearán 178 nuevas plazas de facultativos especialistas, junto a 64 enfermeras de endoscopia, 64 técnicos de Anatomía Patológica, 32 auxiliares de enfermería y 64 auxiliares administrativos.

Además, la Junta impulsará la actividad extraordinaria por "autoconcierto" en servicios como la endoscopia digestiva. "Se va a adecuar su valoración económica a la complejidad real y al tiempo requerido para su realización", ha señalado Sanz. También se aplicará un incremento del 10% en las tarifas de días no laborables "para estimular la participación de los equipos asistenciales".

Tecnología, digitalización e inteligencia artificial

El nuevo titular de Sanidad ha destacado la apuesta por la innovación tecnológica y la transformación digital: "Vamos a modernizar los procesos diagnósticos". En el segundo semestre de 2026 se iniciará la digitalización de las pruebas diagnósticas de anatomía patológica, con implantación plena en hospitales de referencia durante el primer trimestre de 2027.

Este proceso, con una inversión de 30 millones de euros, incluirá la incorporación de 46 profesionales informáticos (1,7 millones) y la integración de herramientas de inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico. Además, se reformarán y ampliarán las áreas de anatomía patológica de los hospitales Virgen de la Victoria y Antequera (Málaga), así como del Reina Sofía de Córdoba.

Un año esperando la colonoscopia en la sanidad andaluza: "Si me la hubieran hecho antes..." Rosario fue a hacerse pruebas de detección oncológica, pero no tuvo aviso de que dieron resultado positivo hasta 15 meses más tarde. Pero había pasado el tiempo y ya tenía "algo que no se podía quitar con la colonoscopia". Lo ha contado en la 'SER'.