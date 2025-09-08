Junts insiste en su 'no' a la reducción de la jornada laboral

Junts sigue en el 'no' a la reducción de la jornada laboral. Así lo ha confirmado la formación catalana al Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, que ha hecho de esta causa una de sus banderas.

Según ha informado Junts, no retirarán la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral que se votará este mismo miércoles en el Congreso.

Así se lo ha indicado la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una reunión este lunes por la tarde su negativa al proyecto de 37'5 horas laborales, tal y como recoge Europa Press.

La vicepresidenta Yolanda Díaz reconocía, horas antes del encuentro entre Nogueras y Pérez Rey, haber estado negociando con el expresidente catalán y actual presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Por contra, miembros de Junts han apuntado que no les consta dicha negociación entre la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar con Puigdemont.

En un anuncio previo, Yolanda Díaz también hizo un llamamiento a los trabajadores para que se movilicen en defensa de la rebaja de la jornada laboral. Sus palabras coinciden con los anuncios de protestas hechos por los sindicatos UGT y CCOO en todos los municipios y comunidades autónomas para este miércoles.

Entonces, se votarán en el Congreso las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada presentadas por PP, Vox y Junts.