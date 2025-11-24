Koldo pide al Supremo que aplace la vista para revisar su libertad porque Aldama declara el mismo día en la Audiencia Nacional

La defensa del exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que aplace la vistilla prevista para el próximo jueves a fin de revisar su libertad de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas, alegando que ese mismo día ya estaba fijada en la Audiencia Nacional (AN) una nueva declaración del presunto conseguidor, Víctor de Aldama, a la que debe asistir.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa pide "la suspensión y nuevo señalamiento" de la vistilla "por concurrir causa justificada de imposibilidad material".

Y ello, explica, por "la necesidad de presencia de esta defensa en las declaraciones de los intervinientes señaladas el mismo día y a la misma hora ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2, lo que imposibilita la asistencia de esta letrada simultánea a ambos actos procesales".

La abogada recuerda que se trata de la declaración del empresario, algo que sostiene que requiere su "imprescindible asistencia letrada presencial", "dada la conexidad de los hechos investigados y la relevancia del testimonio del señor Aldama para la estrategia de defensa" de su cliente.

Puente fijó la vistilla después de proponer juzgar a Aldama, Koldo y al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos por la presunta adjudicación ilegal de contratos públicos para la compra de mascarillas y otro material sanitario en plena pandemia a cambio de comisiones.