La Asamblea de Madrid cita a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez en la comisión de la UCM

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha tumbado las comparecencias para la comisión sobre trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pedidas por PSOE y ha aceptado las del presidente, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, solicitadas por PP y Vox.

Lo han informado a Europa Press fuentes parlamentarias este viernes al terminar la reunión de la Mesa que durante horas ha estado cribando los más de 150 nombres propuestos este martes por los grupos para la comisión que arrancará el 13 de noviembre.

Vox ha adelantado que utilizará su única comparecencia para llamar a Sánchez. Desde Moncloa explicaban ya esta semana que no tiene obligación de acudir y que existe el precedente del expresidente Mariano Rajoy (PP) en el Parlament en 2019. Han solicitado además un informe jurídico sobre qué consecuencias tendría que no acudiera o no respondiera en el caso de que si llegara a la Asamblea.

Han detallado que también han decaído las reclamaciones de Más Madrid sobre las expresidentas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre y del ex líder nacional del PP Pablo Casado.

Ha pasado lo mismo con las peticiones del mismo partido para el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y los consejeros Rocío Albert (Economía, Hacienda y Empleo) y Emilio Viciana (Educación, Ciencia y Universidades). Lo habían pedido vinculados a la Fundación Fray Jiménez Cisneros. La Mesa entiende que no tiene vínculo con el objeto de la comisión. Tampoco ha pasado el filtro el exconsejero regional y presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE Business School, Juan José Güemes, ni el consejero delegado Globalia, Javier Hidalgo .

Sí han sido admitidas la del empresario Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez', y vinculado a la cátedra dirigida por la esposa del presidente; el "nexo corruptor" según la UCO del 'caso Koldo' y socio de Barrabés, Víctor Aldama; y la exministra de Asuntos Exteriores y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño.

También han recibido el aval de la Mesa los seis rectores de las universidades públicas de la región. Entre ellos figura el de la UCM, Joaquín Goyache, quien ha adelantado el PP que llamará para la primera sesión de la comisión junto a la mujer del presidente.