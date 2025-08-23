La Comunidad de Madrid responde a las críticas defendiendo el coste del concierto de Gloria Estefan

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la cantante Gloria Estefan y su marido Emilio Estefan, durante la presentación de la programación de Hispanidad 2025.

El concierto de Gloria Estefan en el marco de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid ha sido una de las noticias más comentadas en redes sociales, donde muchos se han llevado las manos a la cabeza por el precio del espectáculo, que en un principio, además, la comunidad anunció como "gratuito".

Sin embargo, el concierto costará a todos los madrileños hasta 484.000 euros, según detalló el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Al ser preguntada por esto, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido este sábado que "tiene un coste muy adecuado a lo que supone".

En declaraciones a los medios en una visita a las instalaciones de ASV NATUR FLOR de la capital, Albert ha recordado que se trata de un concierto —que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, en la Plaza de Colón— para celebrar "todos los acentos" y que 600 millones de personas en el mundo hablen español.

"Es un concierto que tiene un coste muy adecuado a lo que supone y que permite a ciudadanos que de otra manera no podrían asistir a un concierto que puedan disfrutar de cantantes tan excepcionales como Gloria Estefan", ha subrayado.

"Lo que queremos es que todos los ciudadanos madrileños y todos los que vengan a Madrid a celebrar La Hispanidad puedan festejar algo tan maravilloso que tenemos como es el español, que es un idioma que nos une por todos los confines de este mundo", ha zanjado.