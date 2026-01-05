Reacción de China a la captura de Maduro: Pekín pide a Trump su liberación "inmediata"
Se muestra "profundamente conmocionado" por los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela
China ya ha reaccionado a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El gobierno chino expresó este lunes su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano y pidió su "liberación inmediata". Además, acusó a Donald Trump de violar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
En una declaración pública, el gobierno de Pekín se muestra "profundamente conmocionado" por los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y condenó lo que calificó como un "uso descarado de la fuerza" y la captura por la fuerza de Maduro. Acciones que, consideran, amenazan igualmente la paz en América Latina y el Caribe.
China ha sido en estos últimos años un respaldo político clave para el regimen chavista y un salvavidas financiero en los peores años de sanciones. Sólo unas horas antes del ataque sobre Caracas, Maduró recibió a una delegación china encabezada por Qiu Xiaoqi, enviado especial de Pekín para América Latina, acompañado altos funcionarios del Ministerio de Exteriores de la superpotencia asiática.