La derecha se vuelve antisistema

Estamos viendo cómo la derecha se hace antisistema. Primero llamando traidor al rey Felipe VI. Después diciendo que la Constitución destruye la nación. Y después aderezándolo todo con los clásicos…

Es que hemos visto hasta la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre cortando el tráfico delante de la sede del PSOE. Es increíble.

Y ojo, no me malinterpretéis, me parece bien que todo el que quiera pueda manifestarse. Solamente que esto suena a farsa porque nunca se manifiestan por la sanidad pública, la educación, la subida de salarios o los derechos sociales.

Solo se manifiestan cuando pierden las elecciones y se inventan constantemente que se rompe España. Y ya cansan. Y ahora están contra la Constitución, contra el rey de España y contra todos los que no pensamos como ellos. Simplemente dan miedo y cada vez están más lejos de lo que es España.

Pero bueno, a principios del siglo XX, cuando no ganaban las elecciones, lo que hacían era dar golpes de Estado y fusilar gente. Ahora, por lo menos, solamente hacen el ridículo.