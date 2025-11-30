La Generalitat de Cataluña no descarta pedir ayuda a la UME para frenar el brote de peste porcina

La Generalitat no descarta pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar el dispositivo diseñado para frenar la propagación de la peste porcina africana (PPA) al tiempo que ha pedido de nuevo a los ciudadanos que no entren en la sierra de Collserola (Barcelona) para frenar el brote detectado esta semana.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha explicado este domingo en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1 que la UME dispone de una unidad de vigilancia cinegética, que el Gobierno central ha puesto a disposición de la Generalitat para contener la peste.

El brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha provocado hasta el momento la muerte de seis jabalís, hallados en las inmediaciones del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En torno a esa zona se ha creado un perímetro en el que se ha prohibido el acceso al medio natural, incluida la sierra de Collserola, una medida que no fue respetada ayer por muchos de ciudadanos de Barcelona y municipios de su entorno.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hizo un llamamiento este sábado a la "prudencia" a los profesionales del sector y aseguró que el "abastecimiento de productos del porcino está garantizado".