La inflación en marzo se dispara al 3,4% por la subida de las gasolinas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado al 3,4 % el repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más respecto a la tasa registrada en febrero.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el INE, el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue el del transporte, que subió un 5,3 % interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

El grupo de la vivienda subió un 3,5 % interanual porque la electricidad se moderó menos que hace un año y por el encarecimiento de los combustibles líquidos.

También tiró al alza el grupo de vestido y calzado, que subió el 2,6 % por el inicio de la temporada de primavera-verano.

El IPC facilitado este martes por Estadística tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, pero su efecto sólo ha influido en la última semana del mes.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado este martes que el plan de respuesta del Gobierno, aprobado en el Congreso a finales del mes pasado, "está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo".

"Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza", señala Economía, que apunta que las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía "tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los proximos meses".

De hecho, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estima que estas medidas frenarán la inflación en los próximos meses en entre ocho décimas y un punto.

Economía ha resaltado además que la electricidad "está actuando como amortiguador del shock energético". "La apuesta de España por las renovables -que fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019- es un escudo frente al impacto de la guerra", sostiene el Ministerio.

En lo que respecta a los alimentos, Economía ha destacado que la inflación interanual de este grupo se moderó cinco décimas, hasta el 2,7%, por las frutas frescas y los huevos, estableciendo "un mínimo desde hace un semestre".

El INE ha elevado también el dato avanzado para la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos). En marzo, ésta subió un 2,7%, dos décimas más de lo avanzado y dos décimas más que en febrero.