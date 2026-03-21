El BOE publica las medidas para paliar la crisis que entrarán en vigor este domingo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el paquete de medidas aprobado este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de mañana, contarán con una dotación de 5.000 millones e incluirán rebajas de impuestos, descuentos para colectivos vulnerables y ayudas para los sectores más afectados.

Con estas medidas, que estarán vigentes "el tiempo que sea necesario", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se intentarán movilizar los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y a la industria.

Además, el BOE también publica el otro decreto al que dio luz verde también el Consejo de Ministros y que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Un decreto para el que, en este caso y según ha reconocido Sánchez, no cuenta aún con una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

De ahí que haya apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para aprobar los reales decretos leyes.

Estas son las principales medidas de los decretos que se han aprobado y que entrarán en vigor mañana, el día siguiente de su publicación en el BOE:

Electricidad

- Rebaja del IVA de la electricidad, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

- Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías.

- Rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, una figura fiscal que pagan los consumidores y que pasará del 5,11 % actual al tipo mínimo del 0,5 %.

Gas

- Reducción del 21 al 10 % del IVA del gas natural, los 'pellets' y leña.

- Congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

Carburantes

- Rebaja del 21 al 10 % del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la Unión Europea (UE), lo que supondrá una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Medidas para colectivos y sectores más afectados

- Bono social eléctrico: mejora del descuento para colectivos vulnerables (del 42,5 %) y para vulnerables severos (del 57,5 %), hasta fin de año.

- Bono social térmico: incremento de la ayuda mínima a 50 euros.

- Garantía de suministro de agua y energía.

- Ayuda directa abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

- Dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción para que se investigue y se castigue con dureza a quienes utilicen las ayudas para enriquecerse.

- Se bonifica en un 80 % los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva, lo que permitirá ahorrar 200 millones de euros.

- Se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos, para facilitar el acceso a la financiación al sector agroalimentario y pesquero.

Medidas de electrificación y renovables

- Deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, la puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables.

- Refuerzo del autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo, así como habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.

- Se aumenta la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías, se declara de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico y se impulsan las renovables.

- Mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético, para empresas y autónomos.

- Deducciones en el IRPF del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

- En el impuesto de sociedades, se recoge libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50 % el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95 % para las obras e instalaciones de estos sistemas.

Medidas laborales

- Prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.

- Impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, a lo que estarán obligadas a tener todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.

Medidas de vivienda

- Congelación temporal de los precios del alquiler.

- Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.