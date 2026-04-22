La izquierda y las primarias: una historia que volverá a definir el espacio político para las elecciones generales

Es de sobra conocido que el tablero comienza a moverse de cara a las próximas elecciones generales que, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se celebrarán en 2027. La cuenta atrás ha comenzado y queda menos de un año para que la izquierda presente una propuesta atractiva que movilice al espacio progresista y que logre llegar a espacios que se han perdido en los últimos años. Ante esta situación, la metodología para escoger los liderazgos vuelve a convertirse en el foco de las diferentes formaciones políticas que conforman la izquierda del Partido Socialista. Con discreción e intentando no hacer públicas las interacciones, que no sería la primera vez que todo salta por los aires por la exposición de las mismas.

Desde que emergiera Podemos y asumiera sus primeros comicios en las elecciones europeas de 2014, las primarias han sido el mecanismo vertebrador que ha erguido la mayor parte de las listas electorales en la última década. Además, por entonces se trataban de procesos democráticos que estaban abiertos a la ciudadanía y que no requerían de pago de cuotas o incluso de militancia para ejercer el derecho a voto. Con las incontables escisiones del partido y la creación de nuevas formaciones políticas, el planteamiento se ha ido enrevesando poco a poco hasta llegar a la actualidad.

En 2023 y debido a la urgencia provocada por el desastre de las elecciones autonómicas y el consecuente adelanto electoral de Pedro Sánchez, las primarias desaparecieron y la líder del espacio a la izquierda del Partido Socialista fue Yolanda Díaz, que previamente había sido elegida por Pablo Iglesias como "heredera natural". Pese a ello, en innumerables ocasiones el exvicepresidente y fundador de Podemos ha reconocido que aquel movimiento fue un craso error. Desde entonces, las relaciones entre Podemos y todos los partidos que conforman Sumar han atravesado un divorcio peor que el de una relación tóxica en el que el 'contacto cero' y las órdenes de alejamiento se esgrimían de manera habitual.

No obstante, la urgencia despierta el sentimiento de supervivencia del ser humano y ante el desastre que puede llegar a suponer las futuras elecciones generales —con la extrema derecha rompiendo récords en todos los comicios y un PSOE que empieza a intentar ocupar espacio por su izquierda— las mesas de negociaciones se han vuelto a poner en marcha para salvar los platos. El síntoma evidente es el de Podemos, cuyo rumbo ha variado significativamente después de las elecciones de Castilla y León y tras que anunciaran el acuerdo a principios de Semana Santa para ir en coalición a los comicios andaluces que tendrán lugar el próximo 17 de mayo.

En los últimos días. la formación morada se ha abierto para negociar "con todos" para presentar una candidatura única a la izquierda del Partido Socialista. Un paso de gigantes si tenemos en cuenta los antecedentes. Además, no se han quedado ahí, la propuesta del partido encabezado por Ione Belarra ha propuesto realizar unas primarias conjuntas que interpelan a todos los partidos de la izquierda alternativa y que recupere el espíritu de los inicios, donde dicho proceso estaba abierto a toda la ciudadanía. Pablo Iglesias —ya saben, quien no tiene responsabilidad política en Podemos, pero que dirige Canal Red, medio con la línea editorial de Podemos— expuso la propuesta hace una semana en Radio Nacional apoyándose en los procesos internos que llevan a cabo las izquierdas de diferentes países de Latinoamérica.

"En el Frente Amplio Uruguayo hay desde formaciones políticas que estarían a la derecha del PSOE a formaciones trotskistas de izquierda radical. Dentro del peronismo argentino están desde Juan Grabois en posiciones muy de izquierdas hasta Sergio Massa, que estaría a la derecha de Pedro Sánchez. En el movimiento que representan Gustavo Petro o Iván Cepeda en Colombia hay planteamientos políticos muy diferentes. Y lo mismo cabría decir de Chile, donde también hacen primarias y hay posiciones muy diferentes entre los partidos", apuntaba Iglesias enfatizando en el "revulsivo" que supondría "que participara todo el mundo".

En abril de 2025, el candidato de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, apuntaba a que deberían realizarse "unas primarias y una base programática para la unidad". "El eventual candidato o candidata no será el elegido a dedo por nadie ni por ninguna organización, sino por un sistema de primarias y que elija la gente. IU no tiene problema en el método, cada organización es legítima de presentar a sus candidatos, y nosotros también lo haremos", aseguraba. Pese a ello, el líder de IU todavía no se ha posicionado ante la propuesta de la formación morada. Es más, ninguna formación a la izquierda del PSOE ha adoptado una postura concreta.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, e Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Álex Zea

Fuentes de Sumar consultadas por El HuffPost han asegurado incluso que "menos hablar de nosotros mismos y más de vivienda", recalcando que "el resto ya llegará con la discreción que toque". Esa discreción es uno de los pilares claves que sostendrán, si se hace bien, al espacio político. La propia Irene Montero decía en Televisión Española hace unos días que la prudencia para llevar a cabo las conversaciones sería parte intrínseca del éxito de las mismas. "Tenemos que hablar con todo el mundo. La clave es que los medios no sean el escenario donde nos decimos las cosas por primera vez. Es mejor primero hablar y que cuando lo contemos sea porque hay un acuerdo", decía la exministra.

Aunque diferentes sectores de los partidos que se agrupan en Sumar apuntan a que la formación morada podría estar aprovechando su baja perspectiva electoral para pedir ahora la unidad, lo cierto es que el futuro puede llegar a ser desolador para la izquierda si no se articula una alternativa o sencillamente si no se hacen las cosas de otra manera. Es uno de los planteamientos más repetidos de los dos actos que ha llevado a cabo el portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián: "Si hacemos lo mismo de siempre perderemos, no sé exactamente qué hay que hacer, pero lo que está claro es que algo diferente tenemos que ofrecer".

Quizá ya se están produciendo estas conversaciones, quizá se está sopesando mantenerlas, quizá están esperando a que Rufián matice su propuesta o quizá están esperando a que pasen las elecciones andaluzas para ver cómo sale la unidad in extremis. Sea como fuere, la travesía en el desierto que atravesará la izquierda en los próximos meses se mantendrá con discreción y prudencia para intentar tender puentes entre formaciones que es de sobra conocido que no han tenido buena relación —más bien todo lo contrario— para tratar de frenar a la extrema derecha. Por el momento, lo único que se sabe es que las primarias volverán a jugar un papel protagonista. "Nada de lo que haya pasado hasta ahora es más importante que lo que podamos hacer en el futuro", decía Irene Montero.