La jueza de la DANA cita a declarar como testigo a Mazón

El todavía presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la DANA.

La jueza de la DANA ha acordado este martes citar en calidad de testigo al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. La decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) rechazara la semana pasada la imputación del dirigente.

El pleno de la Sala de lo Civil y Penal, de manera unánime, no apreció "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa "revistan carácter de delito".

El el auto, la magistrada también solicita que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana.

En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

En un segundo auto dictado y notificado hoy, la magistrada requiere a una asociación que deposite fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular --Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud--.

Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda, entre otras cosas, citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsellera de Justicia investigada, Salomé Pradas, para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.