Andalucía vive un cierre de campaña entre "matrículas", "penitencias" y sin querer "ni ver" las encuestas 

Ya no hay más. Andalucía (en realidad, toda España) cuenta las horas para que se abran los colegios electorales este domingo. Las elecciones autonómicas del 17-M garantizan emociones fuertes a nivel andaluz y posiblemente aún más a nivel nacional.

Eso se ha notado en los mítines de cierre de campaña, en un frenesí de discursos, prisas y promesas... algunas de ellas negando el más que claro panorama sociológico mostrado por las encuestas. Han salido muchos lugares comunes, pero también palabras con significado: "penitencia", "mayoría" y, claro está, "prioridad nacional".

Juanma Moreno, sin Feijóo en el acto central de cierre, ha pedido subir nota a la situación actual del PP andaluz que dirige. "Hemos llegado al sobresaliente, pero necesitamos matrícula de honor". La metáfora es clara, llegar al escaño 55, el que marca una mayoría absoluta que según los sondeos ahora mismo estarían rozando... pero que podrían perder y pasar a depender de Vox.

"Hoy Andalucía no mira a otras comunidades, son otras las que nos miran preguntándonos cómo habéis conseguido gobernar sin bronca", algo que asegura haber logrado con "la vía andaluza, que no es la de la discordia, sino la de la concordia".

Desde Granada, no ha dudado en recurrir a los accidentes ocurridos meses atrás en la geografía andaluza. "Sabéis que vamos a reaccionar bien, que vamos a estar ahí, y que si llega una pandemia o accidente grave o un tren de tormentas vamos a ser los primeros en llegar y los últimos en irnos, y que vamos a estar con las víctimas y a dar soluciones".

Alberto Núñez Feijóo ha optado por hablar desde Almería. Y a unos cuantos kilómetros de su 'baza' andaluza, el presidente nacional del PP ha pedido el voto para "Juanma" con una suerte de argumentario de varios puntos.

El sexto ha sido, quizás, el más llamativo, quedarse en casa puede suponerle a Andalucía (y al PP) una "penitencia de cuatro años", en una referencia velada a la posible dependencia de Vox

Pedro Sánchez no ha dudado en darle la espalda a los sondeos y afirmar que "será un honor caminar con Montero a partir del lunes como presidenta de la Junta de Andalucía".

"Los resultados nos avalan y el futuro nos espera. Vamos a seguir transformando España y Andalucía con el Gobierno de España y con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía", ha arengado, con la promesa de querer seguir en Moncloa largo tiempo.

Agradecida (y emocionada) por el apoyo mostrado por el presidente del Gobierno a lo largo de la campaña, la que fuera su vicepresidenta primerase ha mostrado segura de la 'sorpresa' socialista el 17-M. Y lo ha basado en su teoría de que los socialistas "somos la mayoría, y porque somos la mayoría, si votamos ganamos".

Ambos han tenido la compañía de varios pesos pesados del 'aparato' socialista andaluz. La de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la de Carmen Romero, exdiputada y exmujer de Felipe González.

Vox, que ha alargado algo más su jornada que el resto de partidos, ha dejado claro en el último día que "no entregarán la confianza de los andaluces gratis" ni "la malbaratarán" en caso de que el PP necesite de sus escaños.

Amparándose en la "prioridad nacional" ya defendida y aprobada en Extremadura y Aragón, Santiago Abascal y su candidato andaluz, Manuel Gavira, han vuelto a llamar al "voto útil, el de Vox" para evitar "que Moreno esté sentado ahí con los brazos cruzados y sin querer cambiar nada".

"El 17 de mayo por la noche, los andaluces tendrán lo que tienen otros españoles y recuperaremos ser siempre lo primero", ha espetado Gavira desde Sevilla, donde ha pedido a los presentes "gritar conmigo fuerte: prioridad nacional, los españoles primero" como argumento de su mitin.

En los extremos de PP y PSOE puede estar el futuro de Andalucía, toda vez que con los escaños en juego puede decantarse el color (o, mejor dicho, la intensidad del color) del futuro Ejecutivo. En esa línea, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido que la suya es la "única fuerza ahora mismo que está en condiciones de quitarle escaños al Partido Popular".

De ocurrir lo que apunta García, "al señor Moreno Bonilla le robamos la sonrisa este domingo. Y solo por el placer de verle que se le quita esa sonrisita de privatizador de la sanidad, solo por ese gustito que vamos a tener la gente de izquierdas el domingo, merece la pena votar a Adelante Andalucía".

Como cabeza de lista de Por Andalucía, Antonio Maíllo ha pedido eso mismo, votar "con cabeza", para acabar con lo que ha llamado la "visión Disney de Andalucía" que cree que representa Moreno Bonilla.

"Los resultados de Andalucía van a ser determinantes para seguir construyendo una izquierda federal que mire con ambición" para ejecutar "profundas reformas estructurales" y "evitar la llegada del autoritarismo, el fascimo y la extrema derecha. También por eso se vota en Andalucía. También para eso hay que votar con cabeza el 17 de Mayo", ha arengado Maíllo.