La jueza de la DANA rechaza la petición de Carlos Mazón de personarse en la causa

La jueza de la DANA ha rechazado este martes la petición de personación en la causa que había presentado el abogado del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El ahora diputado autonómico había defendido la solicitud de su representación legal para saber si se le "sigue investigando o no", después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarlo al no ver indicios de delito en su actuación. "Tan sencillo como eso, creo que tengo derecho a saberlo", argumentaba.

La petición de personación en causa (o simplemente personación) es el acto procesal formal mediante el cual una persona física o jurídica —ya sea investigado, perjudicado o tercero interesado— comparece oficialmente ante un juzgado o tribunal para formar parte activa en un procedimiento judicial que ya está en marcha. Esto le permite acceder a las actuaciones (conocer el expediente), presentar escritos, proponer pruebas y defender sus intereses, como acusación particular o defensa.