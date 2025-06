La OTAN cree que a España no le basta el 2,1% y tendrá que llegar al 3,5% del PIB para cumplir con los objetivos militares

Ni el 5% que propone Donald Trump ni el 2,1% que asegura España. Según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, España tendrá que gastar al menos el 3,5% de su PIB en Defensa si quiere cumplir los objetivos militares que ha pactado la Alianza Atlántica. "España cree que puede alcanzarlos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo", ha señalado Rutte esta tarde en rueda de prensa.

Asimismo, el secretario general de la OTAN ha negado que se le haya concedido ninguna cláusula de exclusión a España para que sea el único país que no esté obligado a llegar al 5% del PIB. "En la OTAN no hay cláusulas de exclusión, no entiende de pactos o acuerdos paralelos", ha comentado también Rutte.

Así, ha señalado que los países informarán sobre la evolución de su gasto y de si completan los objetivos de capacidades. "Ya veremos. En cualquier caso, habrá una revisión en 2029", ha señalado, recordando que la OTAN evaluará la situación.

La OTAN cerró este domingo un acuerdo para que los aliados se comprometan a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en el plazo de 2035, dando flexibilidad a España para marcar su propia senda de gasto, en un pacto que llega días antes de la cumbre de líderes de la OTAN.