La realidad que arrojan las cifras sobre la prevención de incendios: la inversión en España cae a la mitad con respecto a 2009

El dato asusta. Un total de 201 incendios forestales han quemado una superficie de 105.106 hectáreas en España sólo en lo que va de año, según datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). El balance del organismo era sólo hasta este miércoles, cuando todavía los bomberos y servicios de emergencias seguían trabajando en focos activos en numerosas regiones. Preocupan, sobre todo, los registrados en las provincias de Ourense, León y Zamora. Este último se perfila como uno de los peores desde que hay registros, puesto que ya supera las 38.000 hectáreas devastadas.

Muchos de los bomberos forestales y responsables de los operativos antiincendios se quejan de la falta de medios para combatir el fuego y, por supuesto, la ausencia de partidas para la prevención de los mismos. "Los trabajos salen por subastas a contratos de licitación a la baja y la empresa que menos paga, es la que se lleva las adjudicaciones de las obras de prevención y extinción. Al final, los que salimos pagando son los trabajadores, porque estas empresas lo que hacen es ratear en todo lo que pueden: en salarios y en material", señalaba este miércoles en la cadena SER un bombero forestal de la Asociación de Trabajadores de la Junta de Castilla y León, que pidió mantener el anonimato por temor a ser reprendido por sus palabras.

Las cifras sustentan las quejas de este bombero y del resto de equipos destinados a la prevención y extinción de incendios. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que recoge la información aportada por la Administración General del Estado y las CC.AA, la inversión en prevención de incendios forestales se ha reducido a la mitad en apenas 13 años. En 2009, el dinero destinado a estas labores ascendió a algo más de 364 millones de euros. En 2022, último año con datos actualizados, esta inversión cayó hasta casi 176. Es decir, un 52% menos.

En lo que se refiere a la extinción, las cifras se mantienen prácticamente iguales (417 millones), aunque la estadística de 2022 no recoge la inversión de la Comunidad de Madrid y la Región Foral de Navarra. Una cifra sorprendente porque 2022 fue uno de los años más duros en lo que a incendios se refiere en España (310.000 hectáreas forestales quemadas) frente a 2009, cuando la superficie de hectáreas quemadas fue de 110.000.

Finalmente, la inversión pública forestal total en 2009 (es decir, la suma de todas las partidas que destinan Estado y CC.AA. al sector forestal) ascendió a 1.742 millones de euros mientras que en 2022 bajó hasta los 1.295 millones, un 26% menos. La Administración General del Estado (AGE) aportó un 20,77% de la inversión total, frente al 79,23% de las autonomías.

Cabe recordae que son las CC.AA. las que tienen las competencias en prevención y extinción de incendios forestales, mientras que el Estado despliega los medios de apoyo, como pueden ser los efectivos aéreos o la UME (Unidad Militar de Emergencias).