La realidad invisible del Plan Vive: "No son viviendas sociales si se gestionan como un fondo buitre"

El Plan Vive es una de las 'medidas estrella' que impulsó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ayudar a la ciudadanía y poder adquirir un hogar. Desde hace años, la situación de la vivienda en la capital se ha convertido en una misión imposible en la que los precios cada vez están más desorbitados y los inquilinos se ven obligados a emplear un alto porcentaje de su salario para poder tener un techo.

Ante esta situación, la medida llevada a cabo por el gobierno autonómico se presentaba a la ciudadanía como una vía de escape, un clavo ardiendo al que agarrarse en una comunidad donde el mercado de la vivienda se ha convertido en la ley de la selva. Sin embargo, el Plan Vive no ha terminado siendo lo que se prometía según aseguran inquilinos y asociaciones por la vivienda.

"El Plan Vive es el último lavado de cara de la Comunidad de Madrid para vendernos que están construyendo vivienda pública y supuestamente asequible", señala uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, el cual insiste que "cuando se mira la letra pequeña sobre cómo se están haciendo estos desarrollos urbanos lo que observamos es que se está cediendo suelo público a constructoras privadas que hacen negocio y cediendo la gestión de esos edificios a fondos buitre que cobran cláusulas abusivas".

Además, desde el sindicato señalan que no tienen la asequibilidad que se prometió para ese tipo de viviendas que, en teoría, iban enfocado más a un nivel social y de necesidad. "Los precios están muy cercanos a precio de mercado y no refleja una asequibilidad para las personas que vivimos de nuestro trabajo. Con esto la Comunidad de Madrid pretende ponerse el pin de que son la comunidad que más vivienda social hace, pero, bajo nuestro juico, esta no es tal", concluye el portavoz.

Ignacio es uno de los inquilinos que reside en una de las viviendas del Plan Vive. Entró el pasado mes de octubre en un bloque de edificios de Alcalá de Henares. "El proceso hasta lograr la adquisición de una de las viviendas es muy tedioso y se demora durante meses", comenta a El HuffPost. Además, se requiere cumplir algunos requisitos que son, pese a indispensables, razonablemente sencillos de adquirir. "No son viviendas sociales, la metodología no funciona en sentido de quién es la persona que necesita la vivienda, sino el más rápido en adquirirla. No tienen enfoques sociales ni de necesidad, tan sólo una carrera a ver quién consigue antes la vivienda", resalta.

Desde su llegada al bloque, Ignacio se ha visto envuelto en una travesía repleta de obstáculos debido a las condiciones de las viviendas entregadas a él y sus vecinos. "Muchas venían con serios desperfectos, algunas tenían problemas con los inodoros, otras tenían infiltraciones de agua... En definitiva, creo que no están bien construidas por los numerosos problemas que hemos tenido que solventar nosotros -extraño cuando no somos los propietarios- y que perduran a día de hoy", explica Ignacio.

Sin embargo y a pesar de todos los desperfectos, este no es el dato más llamativo que señala el inquilino. "Muchas de las viviendas están vacías. Es cierto que de vez en cuando se entrega alguna, pero estamos hablando de decenas de pisos sin gente", señala poniendo en consideración que "con la situación con la vivienda como está, es extraño". En ese sentido, Ignacio plantea que hay dos opciones posibles: "O la gente no quiere las casas o algo se está haciendo mal".

Reconoce, además, que la situación no es aislada. "Cualquiera puede ver los precios que hay en diferentes zonas de la Comunidad de Madrid y que los problemas con los desperfectos se repiten. Es un problema generalizado de gestión y de construcción, porque ya es extraño que se repita en Alcalá, Alcorcón, Getafe, Valdebebas...".

El mercado de la vivienda sigue siendo el principal actor que protagoniza la preocupación de los madrileños. El pasado 5 de abril, las calles de la capital se llenaron de gente que reclamaban medidas para regular la situación del alquiler, no sólo en Madrid, sino en otras 40 ciudades del país.