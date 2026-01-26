Qué pasará con mi pensión si el Congreso tumba este martes la revalorización de 2026

Más de nueve millones de pensionistas en España estarán este martes muy pendientes de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. Y no es para menos: la Cámara Baja votará si convalida o no el decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales del año pasado que incluye la revalorización de sus pensiones para este 2026.

En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025 la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para este año, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares también han aumentado un 11,4% en 2026, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Cabe recordar, eso sí, que un decreto-ley es una norma con rango de ley aprobada por el Gobierno en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Su aplicación es inmediata, pero debe ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. De esta manera, todo decreto-ley puede ser rechazado si no obtiene una mayoría de votos a favor.

PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta en el Congreso, han mostrado su predisposición a votar en contra del decreto ómnibus que incluye la subida de las pensiones. ¿Por qué? Porque no están a favor de otras de las medidas que recoge ese mismo decreto-ley, sobre todo las dirigidas principalmente a los colectivos más vulnerables en materia de vivienda y suministros básicos.

En concreto, ambas formaciones no están de acuerdo con las limitaciones a los desahucios por ocupación o impago de alquileres. "Es una decisión que castiga a pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente", ha esgrimido la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras. Cabe recordar también que los de Puigdemont anunciaron en noviembre su oposición frontal a aprobar cualquier ley o norma que presente el Gobierno como medida de presión para que se satisfagan algunos de los compromisos que Sánchez adquirió al inicio de la legislatura.

La pensión de febrero volvería a ser la de 2025

En el caso de que PP, Vox y Junts tumben este martes el decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones, se repetiría el mismo escenario que ya se dio el año pasado y que provocó que el decreto fuera convalidado en un segundo intento.

Las cuantías de todas las pensiones volverán a ser las de 2025 a partir de febrero, salvo que se acabara aprobando en las próximas semanas un nuevo decreto.

Esta votación no afectará de ningún modo a las pensiones del mes de enero, puesto que ya se ha hecho el giro correspondiente y los pensionistas pueden disfrutar de la revalorización que fue aprobada por el Gobierno.