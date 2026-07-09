Ayuso, sobre su pareja: "Fue conocerle y ya a partir de ahí su vida se convirtió en el espejo de un Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo durante un desayuno informativo.

La mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a insistir este jueves en la existencia de "una operación de Estado encima de su cabeza desde hace muchos años", aludiendo a la situación y horizonte legal de su pareja, el empresario Alberto González Amador. Ayuso, en sintonía con anteriores declaraciones, ha asegurado que cree que esta es una manera de "intentar que te hundas".

En el marco de un foro organizado por el diario 20 Minutos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido inquirida por la decisión judicial registrada ayer, por la que se admitió a trámite un recurso de apelación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez Antonio Viejo de no autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) el acceso a la información tributaria de González Amador y de otros implicados en la investigación.

La propia unidad de élite de la Guardia Civil había trasladado al magistrado instructor que no contar con esa documentación "dificulta enormemente" la elaboración del informe solicitado en un caso que ha sufrido distintas dilaciones y tiempos de espera.

Ayuso cierra filas con González y dice que deberíamos estar "profundamente orgullosos" de Quirón

En este sentido, Ayuso ha expuesto que "fue conocerle [a González Amador] y ya a partir de ahí su vida se convirtió en el espejo de un Gobierno que intenta equiparar o empatar". En esa línea, la mandataria madrileña ha reiterado que no hay contratos suscritos con la Administración madrileña con este empresario. "No pisa instalaciones del Gobierno autonómico para sus negocios", ha enfatizado.

En esa línea, ha contrapuesto la situación de Alberto González con la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Nadie ha elegido un negocio suyo en Consejo de Gobierno, como ha pasado en otros casos, no tiene joyas por el mundo, no tiene lingotes, en fin. No hay una caja fuerte en su despacho con joyas ahí".

También ha tenido palabras de respaldo a la empresa que también se analiza en el marco de esta investigación. Sobre la compañía Quirón, que Ayuso ha definido como "uno de los grupos sanitarios más prestigiosos del mundo", es una firma de la que se debería estar "profundamente orgulloso", ha concluido.