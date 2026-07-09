Condenan a un sacerdote a 52 años de prisión por sedar y violar a varias mujeres en Málaga

Un sacerdote de 35 años, conocido como 'Padre Fran', ha sido condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga a 52 años de prisión por sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2014 y 2018. Además, deberá indemnizar a cada una de las víctimas por las secuelas y daños sufridos, según la sentencia, que no es firme.

El hombre, natural de Vélez-Málaga, llevaba en prisión provisional desde el 11 de septiembre de 2023, momento en el que fue detenido después de que la persona que fue su pareja y con la que convivía en Melilla le denunciase tras encontrar un disco duro con grabaciones con las imágenes de las violaciones.

Las presuntas agresiones habrían tenido lugar de forma continuada entre 2014 y 2018 con diferentes viajes del grupo de amigos del condenado. Según ha considerado la Sala, el acusado suministraba a las víctimas una sustancia que les producía somnolencia, algo que él aprovechaba para poder violarlas y fotografiarlas o grabarlas.

Los hechos se encuentran grabados y/o fotografiados por el propio religioso, que, según ha afirmado el tribunal, "no solo no ocultaba su condición de sacerdote" durante sus viajes, sino que además se aprovechaba de ella. Todo ello, además, "sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima".

Desde la diócesis malagueña siempre han defendido que los hechos se produjeron en el ámbito privado, cuando estaban de ocio, por lo que creen que no era responsable civil subsidiario. Sin embargo, la Justicia sí que ha considerado que son responsables, pues, entre otros motivos, los hechos ocurrieron en domicilios que le habían sido entregados por su condición de religioso.

A los doce años de prisión que le han impuesto al andaluz también se le añaden trece años de alejamiento que deberá cumplir con cada una de las víctimas. Además, tendrá que indemnizar a cada una de ellas con 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros.