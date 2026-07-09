¿Abrir las ventanas por la noche durante una ola de calor? Los expertos explican por qué eso, en realidad, calienta la casa

Lo habitual durante una ola de calor es mantener las ventanas cerradas durante gran parte del día. De este modo, la casa no se calienta tanto y es posible mantener el fresco si tienes aire acondicionado u otro dispositivo similar.

La ventilación se suele dejar para la noche. Cuando vas a dormir las temperaturas son más bajas y puedes aprovechar para refrescar la casa de manera natural.

Si eres de los que sigue siempre esta rutina, debes saber que podrías estar equivocándote. Abrir las ventanas por la noche durante una ola de calor es contraproducente, según algunos expertos.

El problema de las noches tropicales

Seguro que últimamente has escuchado mucho el término de noche tropical. En una una ola de calor las temperaturas pueden ser casi más molestas en las horas nocturnas que durante el día. Esto se debe a que el descanso resulta mucho más complicado cuando hace calor.

Una noche tropical es aquella en la que la temperatura mínima no desciende de los 20ºC. Esto es algo que suele ocurrir durante una ola de calor. Y por mucho que tengas la ventana abierta, el aire que entrará desde la calle no es suficiente para aliviar la sensación que provocan las altas temperaturas, según exponen los expertos.

En situaciones extremas la mínima puede encontrarse por encima de 25 °C. Es lo que se conoce como noche tórrida. Un auténtico problema si pretendes descansar.

Cuando esto sucede, las superficies de la casa permanecen calientes y continúan liberando calor incluso después de la puesta de sol.

Por todos estos motivos, es mala idea que tengas las ventanas abiertas por la noche en una ola de calor. Lo más adecuado es consultar la mínima prevista para asegurarte de que no te enfrentas a una noche tropical o tórrida. En dicho caso, evita abrir la ventana cuando vas a dormir.

El mejor momento para abrir la ventana durante una ola de calor

Si no puedes abrirlas por la noche, ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? Los expertos aconsejan abrir las ventanas en las horas cercanas al amanecer, que suelen ser las más frescas del día. Es buena idea hacerlo, por ejemplo, nada más levantarte para ir a trabajar, si es que tienes horario diurno.

Otra recomendación importante es, una vez hayas cerrado las ventanas, utilizar el aire acondicionado antes de que el calor sea insoportable, no cuando la casa ya ha alcanzado temperaturas extremas. Se trata de un error que cometen muchas personas.

Además, recuerda que un ventilador no enfría el aire, pero sí mejora la sensación térmica al favorecer la evaporación del sudor.