La última teoría conspirativa de la ultraderecha son los rótulos en árabe en las carreteras españolas: explicamos su origen

Habrás visto estas señales en numerosas ocasiones. En muchas carreteras españolas, es frecuente ver indicaciones en árabe señalizando las rutas para ir a ciudades como Algeciras o Almería. Llevan ahí desde hace años con el fin de garantizar la fluidez de aquellos conductores que buscan cruzar el Estrecho de Gibraltar con destino África.

Sin embargo, es ahora cuando algunas cuentas de redes sociales de usuarios ligados a la extrema derecha han advertido de su presencia y han dejado caer la duda de si estos carteles eran una nueva concesión del gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos. "¿Cuánto llevan estos carteles en árabe ahí? ¿Alguien lo sabe?", se preguntaba este lunes en X Sr. Liberal, un usuario con más de 152.000 seguidores en esta red social. Según DiarioRed, detrás de esta cuenta está Jesús Santorio Lorenzo, "un militante de Vox que utiliza sus redes sociales para implementar campañas de odio y desinformación". El tuit en cuestión lleva en casi 24 horas más de 1.000 retuits y 3.000 'me gusta'.

Lo que Sr. Liberal no sabe es que estas indicaciones en árabe llevan años en las carreteras españolas (no las ha puesto el gobierno de Pedro Sánchez) y tienen una utilidad muy destacada: se psuieron en funcionamiento por la Operación paso del Estrecho, que se desarrolla anualmente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre desde 1986, con el fin de facilitar el viaje a los magrebíes residentes en Europa y que acuden en vacaciones a su tierra natal.

"Llevan ahí toda la vida, tontorrón. Se llama frontera y todos los años la cruzan miles de marroquíes en sus vacaciones después de hartarse de currar para blanquitos como tú. La etimología del topónimo Algeciras se la preguntas tú a la IA que yo también estoy de vacaciones", le ha contestado la coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

No ha sido la única. Miles de usuarios se han visto sorprendidos por este polémico tuit. "Dime que no has conducido en tu vida por España, sin decirme que no has conducido en tu vida por España", "Piensas que son rematadamente estúpidos pero no. Sueltan las mierdas así sabiendo que llevan ahí toda la vida, y más mierda que sueltan" o "Esos carteles indican la ruta hacia Algeciras para los miles de magrebíes que bajan a sus países en coche desde Francia, Bélgica, Alemania, etc. Llevan más de 25 años puestos, algunos con dibujo de barco", son algunos de los comentarios que se pueden leer a modo de respuesta.