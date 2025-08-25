La Xunta tiene parados tres millones de euros en prevención de incendios 

La Xunta de Galicia presidida por Alfonso Rueda ha dejado sin adjudicar 2,5 millones de euros a los que habría que añadir el IVA, según ha adelantado la Cadena Ser. Dichos proyectos estarían financiados con fondos europeos dentro del Plan Estratégico de la PAC para 2027, denominados como FEADER. La prevención de incendios y las diferentes medidas para poder llevarla a cabo son el eje central de este presupuesto.

La licitación de noviembre del año pasado afectaría a un total de nueve distritos forestales entre los que se encuentran los más afectados por los incendios de este verano que ha dejado abrasadas más de 90.000 hectáreas por todos los campos gallegos. Entre ellos, se encuentran O Ribeiro, Verín-Viana y A Limia, en la provincia de Ourense que está viviendo su peor catástrofe de la historia en ese sentido.

Medio Rural asegura a la Ser el procedimiento sigue en curso, pero que el plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 5 de diciembre. Desde el mes de febrero no hubo actualizaciones en las contrataciones y siguió siendo así hasta el mes de julio. De hecho, ya iniciada la oleada de incendios es cuando están registrados los últimos cambios. Concretamente, el 22 de agosto.

"Hace días que pedimos activar la ayuda de la UE para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército. El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre. Pido a Sánchez que no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya", aseguraba el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, solicitando más medios al Gobierno. Sin embargo, la tardanza y falta de prevención apuntaría a la gestión autonómica como responsable.