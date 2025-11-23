Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las manifestaciones por el fallo del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, en imágenes
Política
Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel González

Las manifestaciones por el fallo del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, en imágenes 

Varias ciudades de España, entre ellas la capital, han salido a protestar en defensa del fiscal general Álvaro García Ortiz. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (d) y su pareja, la exministra de Justicia, Dolores Delgado (i) asisten a la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/Daniel González
El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (d) y su pareja, la exministra de Justicia, Dolores Delgado (i) asisten a la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado.EFE
Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel González
  Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en MadridVista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel GonzálezEFE
Centenares de personas apoyan al fiscal general del Estado y piden "Stop golpe. No a la justicia antidemocrática" durante una concentración en la que corearon "Álvaro, amigo, Santiago está contigo", o "Es Amador el defraudador", hoy domingo en Santiago de Compostela.- EFE/Lavandeira jr
  Centenares de personas apoyan al fiscal general del Estado en Santiago de CompostelaCentenares de personas apoyan al fiscal general del Estado y piden "Stop golpe. No a la justicia antidemocrática" durante una concentración en la que corearon "Álvaro, amigo, Santiago está contigo", o "Es Amador el defraudador", hoy domingo en Santiago de Compostela.- EFE/Lavandeira jrEFE
Una mujer lleva un cartel donde se puede leer 'injusticia' en Madrid
  Una mujer lleva un cartel donde se puede leer 'injusticia' en MadridUna mujer lleva un cartel donde se puede leer 'injusticia' en MadridEFE
Manifestantes protestan contra el lawfare
  Manifestantes protestan contra el 'lawfare'Manifestantes protestan contra el lawfareEFE
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 