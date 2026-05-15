Ignasi Guardans hace una comparación de Ayusa apenas vista desde que volvió de México
"Aunque mucha gente no se atreva a decirlo todavía en público".
El exdiputado en el Parlamento Europeo y jurista español Ignasi Guardans ha hecho balance de la figura de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que asegura que "avergüenza" al PP y cuya imagen, afirma, ha cambiado radicalmente coincidiendo con su polémico viaje a México.
La gira mexicana de Ayuso ha dado mucho que hablar durante días. Por su ensalzamiento de la figura de Hernán Cortés, por los malinches "en el metro" y en las calles de Madrid y por sus constantes choques y tensiones con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y sus partidarios. Por si fuera poco, al cancelar la tercera parte del viaje y regresar a Madrid, aseguró que "México existe gracias a España".
Durante su turno de palabra en Hoy por Hoy, el programa de la Cadena SER dirigido por Àngels Barceló, Guardans no se ha cortado ni un pelo a la hora de calificarla como un "producto infumable" y de hacer una curiosa comparación.
"Está pasando una cosa, permítame la imagen, a Ayuso, como le pasa a algunas salsas, la mayonesa y alguna más, es que hay que agitarla un poco, está bien, un poco de movimiento está bien, pero si lo emulsionas demasiado, se corta", ha expresado el político. Por lo tanto, se "ha agitado tanto" actualmente que se ha convertido en "un producto absolutamente infumable".
"Ayuso avergüenza al PP"
"Se ha cortado, es indigesto y el propio PP a su alrededor, que consideraban a Ayuso una salsa buena en su plato, porque efectivamente alegraba, daba un tono, complementaba, en este momento es algo que les agría la vida porque les distrae y les avergüenza", ha defendido.
La ha comparado también con "ese pariente que te avergüenza, que ya lo escondes": "En este momento, Ayuso avergüenza al PP, aunque mucha gente no se atreva a decirlo todavía en público". Ha concluido asegurando que basta con ponerle un micrófono delante a la presidenta madrileña "para que se ridiculice".
Ignasi Guardans y María Jesús Montero
Sobre las elecciones de este domingo en Andalucía, Ignasi Guardans ha hecho también su análisis. Para el exdiputado, unas elecciones son como una entrevista de trabajo: "Uno va a unas elecciones y es una entrevista de trabajo, y cuando va uno, te preguntan por tu último empleo y lo que has hecho".
"La actual candidata [Montero] tiene poco más que ofrecer en este momento que su trayectoria sólida como ministra de Hacienda, pero también polémica y complicada", ha expresado. Sin embargo, ha afirmado que no cree que eso sea determinante para los votantes a la hora de no apoyarla: "Es una paracaidista que viene de fuera".