Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución frente a la costa de Almería

Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) fue embestida por una narcolancha durante una persecución ocurrida la pasada noche en aguas alejadas de la costa de Almería. A pesar del impacto, ningún agente resultó herido.

Según han informado fuentes de la Agencia Tributaria, la embarcación sospechosa transportaba numerosas petacas de combustible, un material que se suele utilizar para abastecer a otras lanchas vinculadas al narcotráfico en alta mar.

El incidente se produjo en pleno operativo de seguimiento marítimo. Durante la persecución, los ocupantes de la narcolancha consiguieron escapar utilizando una segunda embarcación neumática de apoyo que acudió a la zona para facilitar la huida.

Como consecuencia de la colisión, la patrullera del SVA sufrió varios daños materiales, entre ellos la rotura de una de sus ventanillas. Por su parte, la embarcación interceptada no pudo ser finalmente remolcada hasta puerto, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para tratar de identificar a los responsables.

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