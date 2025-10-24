Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las eléctricas piden al Gobierno prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz
Política

Política

Las eléctricas piden al Gobierno prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz

Redacción HuffPost
Vista exterior de la central nuclear de Almaraz, en una imagen de archivo.Jose Manuel Gelpi VIA GETTY IMAGES

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica su petición formal para ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, según ha avanzado El País.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Esta misma semana, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), ya se conoció que las titulares trabajaban en la "gobernanza" para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta, cuyo primer reactor está previsto que cierre el 1 de noviembre de 2027.

Redacción HuffPost
Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco