Las eléctricas piden al Gobierno prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica su petición formal para ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, según ha avanzado El País.

Esta misma semana, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), ya se conoció que las titulares trabajaban en la "gobernanza" para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta, cuyo primer reactor está previsto que cierre el 1 de noviembre de 2027.