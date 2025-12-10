Las gafas inteligentes de Google, a la vuelta de la esquina: confirma los dos modelos que competirán con Apple y Meta

La batalla por las gafas inteligentes sólo acaba de comenzar y cada vez son más las marcas que están apostándolo todo por ellos. Mientras Apple sigue impulsando sus Apple Vision Pro, con acuerdos con clubes deportivos como el Real Madrid, Samsung ha dado el pistoletazo de salida a las Galaxy XR y Meta sigue acercando sus avances a unas gafas para el día a día y otras deportivas, Google ha confirmado lo que era un secreto a voces: sus gafas verán la luz el próximo 2026.

En un artículo en su blog, la compañía de Sundar Pichai ha avanzado que su trabajo en colaboración con varias marcas para el lanzamiento de las Samsung Galaxy XR sigue adelante. En concreto, con nuevas actualizaciones para disfrutar al máximo de "las capacidades espaciales de Android XR" y que "te permitan adaptar tus auriculares de forma natural a tus actividades diarias".

Pero vayamos a lo importante. Google ha anunciado que ya está trabajando con Samsung, Gentle Monster y Warby Parker para diseñar dos modelos de gafas. Uno que verá la luz en 2026 y otro que se dará a conocer a lo largo de este año.

El primero son unas gafas con IA. Una de las mejores del momento, Gemini. "Diseñadas para brindar asistencia sin pantalla, que utilizan altavoces, micrófonos y cámaras integrados para que puedas chatear con naturalidad con Gemini, tomar fotos y obtener ayuda", ha contado en el escrito la compañía.

El otro modelo es el de las gafas con IA con pantalla. En ellas, incorporan una pantalla que muestra información de forma privada "justo cuando la necesitas". Al igual que "navegación paso a paso o subtítulos para la traducción". "Las primeras gafas llegarán el próximo año", ha expuesto.

Pero Google también ha mostrado un primer vistazo del Proyecto Aura de XREAL, el primer dispositivo Android XR de esta categoría. "Equipados con un campo de visión de 70 grados y tecnología de transparencia óptica, estos dispositivos superponen contenido digital directamente sobre tu visión del mundo físico. Esto te brinda un lienzo enorme y privado para colocar múltiples ventanas, permitiéndote llevar tu espacio de trabajo o entretenimiento contigo sin bloquear tu entorno", ha avanzado.