Ábalos pide votar desde la cárcel de forma telemática en las sesiones de hoy y mañana del Congreso

El aún diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el 21 de octubre de 2025 en Madrid.

Ábalos pide el televoto. El exnúmero 3 del PSOE ha pedido votar de forma telemática en las sesiones del Congreso de hoy y mañana desde la cárcel de Soto del Real (donde se encuentra) para poder participar en las votaciones de la cámara y cumplir sus funciones, según ha defendido el todavía diputado en un texto difundido vía 'X' (antes conocido como Twitter).

"Dado que sigo siendo diputado con todos mis derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas, he solicitado a la Mesa del Congreso autorización para ejercer mi derecho al voto de forma telemática en las sesiones de hoy (en caso de producirse) y mañana 11 de diciembre, en base al Art. 82.2 del Reglamento que reconoce el supuesto de “situaciones excepcionales de especial gravedad”, no especificándose el motivo de dicha situación excepcional", ha señalado en un mensaje de 'X'.

"El ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra. Es un derecho a participar en las decisiones de la Cámara, y la posibilitación de su ejercicio es clave para el papel legislativo en la aprobación de leyes y de control del gobierno", ha agregado.

"Su impedimento sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía", ha sentenciado en la red social Ábalos, a quien la Fiscalía reclama 24 años de prisión.

Sin embargo, todo apunta a que sus deseos de votar telemáticamente no se cumplirán, pues la Mesa del Congreso aplicará este miércoles el reglamento de la Cámara para suspenderle de sus derechos y deberes parlamentarios tras la confirmación de su procesamiento.

Y es que, justo en la jornada de este miércoles, apenas unos momentos antes de que apareciese este mensaje en la cuenta del aún diputado, el Tribunal Supremo ha avalado procesar a Ábalos y a Koldo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Según defiende el juez, Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama "se concertaron" para aprovechar la posición institucional del ministro y su "influencia" con un objetivo, "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".