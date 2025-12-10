Alfred García recuerda lo que le dijo Robe Iniesta después de que le imitase en 'Tu cara me suena'

El músico Alfred García, que participó en Operación Triunfo y representó a España en Eurovisión, ha contado varias anécdotas sorprendes que tiene con Robe Iniesta, líder Extremoduro que ha fallecido este miércoles a los 62 años.

García había coincidido varias veces con el músico extremeño después de que le imitase en el programa de televisión Tu cara me suena. "El último día que vi a Robe fue en Barcelona, al acabar el concierto que dio en el Fòrum hace unos meses. Con su humor de siempre, me dijo: '¡Coño, no te había reconocido!".

"Hacía poco que le había imitado en Tu cara me suena. 'A ver, que me entere yo: ¿por qué me andas imitando?'. 'Bueno, Robe… ¿pero te gustó?'. 'No lo vi'. Así era Robe", cuenta Alfred en un escrito en la red social X.

"La primera vez que nos conocimos, otra perla: 'A ti te he visto mucho yo por la tele'. El simple hecho de imaginar a Robe Iniesta viendo la televisión —fuera lo que fuera— ya es casi un cuadro surrealista", admite el músico.

"El mayor referente"

"Hubo más anécdotas (no demasiadas, porque Robe era como uno de esos animales raros que solo se dejan ver de vez en cuando), pero hoy, que deja de estar con nosotros físicamente, quiero dejar por escrito que, junto a Albert Pla, para mí Robe Iniesta ha sido el mayor referente de la canción en español", asegura.

"Soy cantautor gracias a discos de Extremoduro como Yo, minoría absoluta, La ley innata o Material defectuoso. Canciones como Dulce introducción al caos, Standby, Buscando una luna o A fuego resonarán para siempre en las paredes de este mundo. Y en las que aún no conocemos. Tus canciones perdurarán para siempre", asegura Alfred.

Le ha hecho grande "seguir dentro de su trinchera"

Entre los artistas que también han despedido a Robe está el cantante Manolo García, quien ha señalado: "Seguir dentro de su trinchera, esto es lo que le ha hecho grande. No se ha vendido a nadie".

Ha expresado que Iniesta era un "rebelde a capa y espada" y un símbolo de la cultura popular sin edulcorantes, y ha destacado, en una entrevista en '3CatInfo' recogida por Europa Press, que su banda, pese a ir a contracorriente al margen de los circuitos comerciales de la música popular española, ha conseguido llenar estadios.