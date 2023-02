La Ley Trans incluye cambios en el Código Civil para eliminar "madre" y "padre" e incluir "personas" o "progenitor gestante"

AFP via Getty Images

Luz verde. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley Trans tras tantos años de lucha. La Cámara Baja ha validado una norma que, entre otras cosas, también incluye una reforma del Código Civil para sustituir "madre", "padres", "mujer" o "hombre", por "personas", "progenitores" o "progenitor gestante".

Según recoge la ley en su disposición final primera, en la que se modifica el Código Civil para implementar un "lenguaje inclusivo" y posibilitar, añadiendo términos como "padre o progenitor no gestante", que se incluya a "las parejas de mujeres y parejas de hombres cuando uno de los miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar" en procedimientos como la filiación no matrimonial.

Con dicho cambio, los términos "padres", "madre" o "padre", sin ningún añadido, desaparecerán del Código Civil, de modo que, en el caso de que únicamente haya madre, el término empleado será "madre o progenitor gestante" y en el caso de los hombres, aparecerá "padre o progenitor no gestante".

La reforma provocará que el artículo del Código Civil sobre "paternidad y la filiación", que actualmente recoge que "El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos"; se modificará para recoger que "Aunque no ostenten la patria potestad, ambos progenitores están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos".

También habrá cambios en el relacionado con el matrimonio. "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código", es la redacción actual, que se modificará cuando entre en vigor la Ley Trans para recoger que "Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código".

Del mismo modo, se recoge que el texto relativo a la filiacion no matrimonial se modifica para que recoja, en su primer punto, que esta se podrá llevar a cabo "En el momento de la inscripción del nacimiento, por la declaración conforme realizada por el padre o progenitor no gestante en el correspondiente formulario oficial a que se refiere la legislación del Registro Civil" o en su quinto punto que se puede realizar "Respecto de la madre o progenitor gestante, cuando se haga constar su filiación en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Registro Civil".

Los cambios que quedaron fuera de la ley

Pese a que se han incluido varios cambios en la Ley Trans, otras propuestas se han quedado fuera de la norma aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados.

La nueva norma deja fuera a las personas no binarias, aquellas que no se sienten ni hombre ni mujeres. Son las grandes olvidadas, porque reclamaban una tercera casilla en los documentos oficiales.

Desde el propio Ministerio de Igualdad aseguraron en un informe reciente que el 60% de las personas no binarias destacaba dos batallas principales, reconsiderar "los modelos de registro del sexo" y abordar su reconocimiento legítimo.

La Ley Trans no solo no incluye dichos cambios, sino que en ningún momento hacen referencia alguna a las personas no binarias. Una ausencia que ya fue criticada desde la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI) antes de que la norma saliera adelante. Sin embargo, en su perfil de Twitter, la presidenta de FELGTBI, Uge Sangil ha saludado la aprobación de la norma con toda la ilusión "posible" y la ha tildado de "avance histórico".

Las reacciones

Las reacciones a la aprobación de la norma no se han hecho esperar. Fueron visibles en el propio Congreso de los Diputados, donde decenas de personas celebraron el resultado de la votación en directo. Se concentraron también a las puertas del edificio, donde la activista trans y exdiputada del PSOE, Carla Antonelli manifestó, megáfono en mano, que "siempre estuvieron en el lado correcto de la historia", al tiempo que afirmaba que este jueves se había hecho "justicia".

A lo largo y ancho de las redes sociales, asociaciones, plataformas y activistas han mostrado su alegría porque la Ley haya salido adelante. Una de ellas ha sido la Asociación canaria Diversas LGTBI*, que ha publicado un cartel en la red social del pajarito azul con un lema corto, pero contundente: "Derecho a ser".