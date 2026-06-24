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Los 7 alcaldes mejor pagados de España, ordenados por salario
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BARCELONA, SPAIN - MARCH 17: (L-R) The PP Deputy Secretary of Finance, Housing and Infrastructures, Juan Bravo, the Mayor of Badalona, Xavier Garcia Albiol, the Mayor of Monzon, Isaac Claver, the Mayor of Madrid, Jose Luis Martinez Almeida, the Mayor of Zaragoza, Natalia Chueca, the Mayor of Cordoba, Jose Maria Bellido, and the Mayor of Jerez, Maria Jose Garcia Pelayo, during a PP event on local funding, in the Talent Garden, Natalia Chueca, the Mayor of Cordoba, Jose Maria Bellido, and the Mayor of Jerez, Maria Jose Garcia Pelayo, during a PP event on local financing, at the Talent Garden, on 17 March, 2026 in Barcelona, Catalonia, Spain. Several mayors of the Partido Popular met today in the city of Barcelona to discuss local funding.[**********]. (Photo By David Zorrakino/Europa Press via Getty Images)

Los 7 alcaldes mejor pagados de España, ordenados por salario

Todos ellos ganan más que el presidente de Gobierno, según los últimos datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicados el pasado año. Y, entre estos ediles, sólo hay una mujer.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="MADRID, SPAIN - JUNE 18: Mayor of Madrid Jose Luis Martínez-Almeida attends the Íñigo Álvarez de Toledo nephrolo""
El de la capital, Almeida, el mejor pagadoJosé Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid es el mejor pagado de España. Según el último dato oficial disponible, de sus ingresos de 2024, gana 110.688 euros anuales. Pedro Sánchez, 93.145 euros.Getty Images
alt="alt="BILBAO, VIZCAYA BASQ""
  Bilbao ocupa el segundo puesto con AburtoJuan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, gana 105.557 euros, según las cifras de hace dos ejercicios. Europa Press via Getty Images
alt="alt="BARCELONA, CATALONIA, SPAIN - JUNE 19: (L-R) For""
  En Barcelona, Collboni supera los 100.000 eurosEl alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ingresó 104.000 euros anuales en 2024. Europa Press via Getty Images
alt="alt="SAN SEBASTIAN, GUIPUZCOA BASQUE, SPAIN -""
  San Sebastián, la tercera ciudad que más paga a su edilEl antiguo regidor de San Sebastián, Eneko Goia, sustituido en el cargo el pasado año, percibió 96.965 euros en 2024. Es casi seguro que el actual alcalde, Jon Insausti, esté percibiendo algo similar.Europa Press via Getty Images
alt="alt="VITORIA, BASQUE COUNTRY, SPAIN - MARCH 02: The mayoress of Vitoria, Maider Etxebarria, during the unveiling of the plaque declaring the church of San Francisco de Asis a Place of Democratic Memory, on 2 March 2026, in Vitoria, Basque Country, Spain. The recognition of the church, the scene of the events of 3 March 1976, is granted "for its profound significance in the imagination of the working classes, for its expression of resistance to the oppression of the dictatorship" and for being "a reference" of those "horrible events and murders", according to the resolution. (Photo By Iñaki Berasaluce/Europa Press via Getty Images)""
  Vitoria pago a su alcalde más de lo que gana SánchezMaider Etxebarria, alcadesa de de Vitoria-Gasteiz gana anualmente 96.016 euros, lo que sigue estando por encima del salario, en el mismo año, 2024, del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.Europa Press via Getty Images
alt="alt="SEVILLE ANDALUSIA,, SPAIN - JUNE 17: The mayor of""
  Sevilla, la ciudad del sur del país que mejor les pagaLos siguientes de la lista de mejor pagados están al sur. José Luis Sanz Ruiz, regidor de Sevilla cuenta con unos ingresos anuales por la alcaldía de 95.684 euros, según datos de hace dos años.  Europa Press via Getty Images
alt="alt="MALAGA, ANDALUSIA, SPAIN - JANUARY 11: Mayor Francisco d""
  Málaga, De la Torre supera los 95.000 eurosUna cantidad similar ingresa Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, y séptimo mejor pagado de la lista. Gana 95.500 euros al año, según los mismos datos oficiales con los que cuenta la ISPA.Europa Press via Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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