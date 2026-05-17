La policía instructora del primer juicio por novatadas en España, sobre el caso del pescado crudo: "A veces ni siquiera las propias víctimas creen que lo son"

Un vídeo viral, una residencia universitaria de Madrid y una escena que muchos definieron como “un juego” han acabado convirtiéndose en el primer gran juicio por novatadas celebrado en España. Lo que ocurrió en septiembre de 2023 en el parque Jaime del Amo, junto a la residencia Galdós, ha terminado tres años después en un juzgado penal con ocho estudiantes acusados y una pregunta de fondo que divide a víctimas, defensas y expertos: ¿dónde acaba la broma universitaria y empieza la humillación?

La respuesta de una de las policías que instruyó el caso resume el corazón del problema. “A veces ni siquiera las propias víctimas creen que lo son”, declaró durante la vista oral.

En el vídeo, que se difundió masivamente entre estudiantes antes de llegar a los medios, varias chicas aparecen con los ojos vendados y el sujetador por fuera de la ropa mientras son obligadas a meterse pescado crudo en la boca y beber alcohol rápidamente. El supuesto castigo era no haber cumplido el “celibato” impuesto durante el primer mes de curso.

La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para ocho residentes por nueve delitos contra la integridad moral.

“Yo sabía a lo que iba”: el peso de la presión grupal



Uno de los elementos más llamativos del juicio ha sido precisamente la reacción de muchas de las personas consideradas perjudicadas. Varias defendieron en sala que participaron “voluntariamente” y restaron gravedad a lo ocurrido. “Yo sabía a lo que iba”, “son normas, no castigos” o “lo del pescado lo sabíamos todos”, fueron algunas de las frases repetidas durante la vista oral.

Pero los investigadores sostienen que detrás de esa aparente aceptación existe un mecanismo de presión social muy fuerte. El agente tutor Alfonso Peña Solís, que lleva 25 años trabajando en el ámbito educativo, explicó que muchas víctimas no denuncian por miedo al aislamiento. “Existen coacciones veladas en las que se da a entender que si no lo haces, te quedas fuera del grupo, no te vas a integrar...”, señaló.

De los nueve jóvenes identificados inicialmente como víctimas, solo una chica presentó denuncia formal. Otra reconoció haber sentido miedo, aunque evitó denunciar. El resto justificó lo ocurrido o aseguró que era parte de las dinámicas normales de la residencia. “Yo elegí ir, pero una vez allí me sentí coaccionada”, declaró una de las estudiantes durante el juicio.

El primer juicio de este tipo en España



El caso marca un precedente judicial. Según los registros consultados por El País, nunca antes unas novatadas habían llegado tan lejos en España. La investigación arrancó después de que el padre de una residente recibiera el vídeo y alertara al director del centro. El responsable de la residencia trasladó inmediatamente las imágenes a los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid.

Los agentes tutores son una unidad especializada creada inicialmente para combatir el consumo de drogas en entornos educativos, aunque con los años ampliaron funciones relacionadas con acoso escolar, redes sociales y violencia entre estudiantes. Desde hace una década trabajan también específicamente contra las novatadas.

En sus charlas explican a universitarios y residencias que determinadas prácticas pueden constituir delitos graves. “Les dejamos claro que una prueba de tocar el culo a alguien u obligar a imitar una felación puede ser una agresión sexual”, explicó Peña.

Alcohol, humillaciones y castigos normalizados



La investigación refleja que el caso del pescado crudo no era una excepción aislada. El agente tutor relató durante el juicio otros episodios conocidos en residencias universitarias: jóvenes obligados a beber mezclas explosivas de alcohol, quemaduras con cigarrillos, estudiantes forzados a pasear desnudos o chicas castigadas sin poder entrar al comedor si no iban acompañadas por veteranas.

Uno de los casos más graves que recuerda acabó con un estudiante en coma etílico durante varias horas. Al despertar, pidió a sus padres que no denunciaran para evitar ser señalado como “un chivato”.

El antropólogo Ignacio Fernández de Mata, experto en violencia en el ámbito educativo y autor del libro Las novatadas: el maltrato como diversión, sostiene que estas prácticas funcionan como rituales de sometimiento. “Tienen que aceptar porque se juegan la integración o el vacío absoluto”, explicó durante el juicio.

La ley ya considera las novatadas faltas muy graves



El caso llega además en un contexto legal distinto al de hace unos años. En 2021, el Congreso aprobó la Ley de Convivencia Universitaria, que tipifica las novatadas como faltas muy graves y contempla incluso la expulsión universitaria.

Aun así, la dificultad sigue siendo demostrar hasta qué punto existe consentimiento real cuando el miedo a quedarse fuera del grupo pesa tanto como en este tipo de dinámicas.

La sentencia ahora dependerá de dos cuestiones clave: si la jueza considera que hubo vejación y coacción o si interpreta los hechos como “juegos populares”, tal y como defendieron algunos testigos. Y también si acepta como válida la identificación de los acusados realizada por la residencia y la policía, ya que todos los procesados niegan haber participado directamente en las humillaciones.