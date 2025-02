Los 'whatsapp' de la DANA relatan el caos y el desconcierto que se vivía en el Cecopi antes de enviar la alerta

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, investiga las circunstancias en las que se envió la alerta de emergencia a los móviles durante la gota fría que asoló Valencia el 29 de octubre. La magistrada intenta determinar si la tragedia, que dejó al menos 224 muertos, pudo evitarse y ha solicitado información a varias instituciones, entre ellas la Generalitat Valenciana, la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Su investigación se centra en la decisión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de enviar la alerta a las 20:11, cuando muchas víctimas ya habían fallecido.

"Los daños materiales no se podían evitar, las muertes, sí", sostiene la jueza, quien destaca la ausencia de avisos previos a la población. La responsabilidad de emitir esas alertas recaía en la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que tenía el mando único de la emergencia según la Ley valenciana de Protección Civil. El Cecopi, activado a las 15.00 tras la declaración de emergencia nivel 2 por inundaciones en La Plana Utiel-Requena, tardó más de tres horas en mandar el aviso a los teléfonos móviles.

Los detalles de lo ocurrido en la reunión del Cecopi han salido a la luz gracias a los mensajes de WhatsApp que envió a sus compañeros José Ángel Núñez Mora, jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana y que hoy publica el diario El País . Núñez participó en la reunión por videoconferencia y fue informando casi en tiempo real sobre la gravedad de la situación. Antes de que le dieran la palabra, publicó en X (antes Twitter) un mensaje a las 17.15: "La situación sigue siendo muy adversa. Está lloviendo con intensidad torrencial al oeste del área metropolitana de Valencia. Muchos rayos y mucho viento. Más de 140 litros por metro cuadrado acumulados entre Real, Monserrat y Godella y próximo a 100 en localidades cercanas".

Una cronología del desastre

La reunión del Cecopi comenzó a las 17.00, aunque Núñez no tuvo oportunidad de hablar hasta 17.43. A las 17.26, en un mensaje a sus compañeros, calificó la situación de "crítica" y alertó sobre el embalse de Forata, que estaba cerca de desbordarse. A las 17.31, aún no había sido recibido en la reunión. Minutos después, a las 17.34, explicó en otro mensaje que la situación ya no era solo meteorológica, sino una emergencia hidrológica: "Entra más agua de la que pueden aliviar. Hablan incluso de que no descartan rotura de presa". Aunque este último escenario se consideraba poco probable, la incertidumbre aumentaba.

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, realizó una llamada a la consejera de Emergencias a las 17.37. En ese momento, según diversas fuentes, la consejera acababa de salir de una comida con una periodista a la que le había ofrecido la dirección de la televisión pública valenciana. La conversación entre ambos líderes políticos no ha sido detallada en su totalidad, pero se enmarca en el contexto de un Cecopi que aún no reaccionaba a la urgencia de la situación.

A las 17.43, Núñez finalmente pudo intervenir en la reunión y describió la intensidad de las lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de Valencia. Apenas seis minutos después, a las 17.49, se discutió la posibilidad de desembalsar agua sobre una zona ya inundada. "Alguien, no sé quién, ha dicho que era desembalsar sobre zona ya inundada", escribió Núñez en su WhatsApp.

A pesar de la información que se iba acumulando, nadie tomó decisiones inmediatas. A las 18.00, la reunión se suspendió abruptamente y las pantallas de videoconferencia se apagaron. Durante este receso, Núñez continuó enviando mensajes a sus compañeros, detallando lo que había sucedido hasta ese momento. La jueza ha pedido explicaciones sobre este receso, ya que en ese tiempo la situación seguía empeorando.

Cuando la reunión se reanudó, la confusión persistió. Los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología insistieron en la gravedad del temporal y en la urgencia de tomar medidas preventivas. Sin embargo, las decisiones se retrasaron. Finalmente, la alerta a móviles no se envió hasta las 20.11, cuando muchas víctimas ya habían muerto. La jueza Ruiz Tobarra ha subrayado que en ese lapso de más de tres horas se pudieron tomar medidas para salvar vidas, pero el Cecopi no actuó con la rapidez necesaria.

Cuatro meses después de la tragedia, nadie ha podido aportar la grabación completa de la reunión. La magistrada sigue recabando información para esclarecer por qué la alerta no llegó antes y si se pudieron evitar muertes. La falta de una documentación detallada y la ausencia de un acta oficial sobre lo discutido en la reunión han complicado aún más la investigación. Por ahora, el desconcierto que reflejan los mensajes de WhatsApp de Núñez y la falta de reacción de las autoridades evidencian la descoordinación en una emergencia que dejó una cifra devastadora de víctimas.