Ortega Smith y Luc André Diouf (PSOE) chocan como nunca cara a cara: "¡No sabía que eras tú!"

Javier Ortega Smith y Luc André Diouf, diputados de Vox y PSOE respectivamente, han tenido un fuerte encontronazo durante la Comisión de Interior en el Congreso.

Ha ocurrido después de que el socialista dedicase un durísimo discurso a los miembros de Vox, a los que acusó de sembrar el odio entre españoles y de no conocer ni a su país ni a sus ciudadanos.

Tras ello, Ortega Smith tomó palabra para asegurar: "Exige ser respetuosos y actuar sin odio. Esperemos que no esté hablando por su propio ejemplo, puesto que este diputado tiene un oscuro pasado: fue condenado a año y medio de prisión por patearle la cabeza a una persona y causarle un grave traumatismo facial y craneal. ¿Se atreve a hablar de respeto?".

En ese momento tuvo que intervenir José Luis Ábalos, presidente de la Comisión, para tratar de poner calma: "Si repasamos el pasado de cada uno igual hay sorpresas. Vamos a dejarlo estar porque además es recurrente, señor Ortega, no es la primera vez que se lo oigo y no llevo tanto tiempo en esta comisión".

"Para dar lecciones un diputado tiene que haber podido... puedo sacar la sentencia y leer los hechos pero no procede", replicó el diputado de Vox.

Poco después volvió a tomar la palabra Diouf: "Siempre con la canción del verano de Vox. Hace 18 años sufrí una agresión de la que me defendí y como ciudadano he cumplido. De los 350 diputados del Congreso hay alguien que no puede pisar Gibraltar por haber robado algo allí".

"Él sabrá el juicio que tuvo y la sentencia a la que le condenaron. A mí no me ha condenado nadie, no tengo ninguna sentencia pendiente, y la orden de extradición que tengo por parte de la colonia británica de Gibraltar no la reconozco. La propia Europol, no se ponga nervioso que se lo voy a explicar, la ha rechazado y no podemos reconocer ninguna jurisdicción de una colonia que así ha sido declarada por la ONU, colonia, sobre suelo nacional", ha replicado el dirigente de Vox.

En ese momento, el socialista ha irrumpido: "¡Ah! ¡Está en búsqueda y captura! ¡No sabía que eras tú!"

"La diferencia procesal entre quien ha sido condenado y quien no ha sido juzgado es bastante diferente", ha terminado zanjando Ortega Smith.