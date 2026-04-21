Manuel Rico no se corta un pelo a la hora de hablar de la visita de María Corina Machado a España: "El Gobierno ha evitado un mal trago"

La visita a España de la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, es una fuente constante de polémicas. En primer lugar, por la decisión de la dirigente de no reunirse con Pedro Sánchez o con algún miembro del Gobierno de España, pero sí con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso. También por conceder entrevistas únicamente a medios de tendencia conservadora. Además, su "baño de masas" en la Puerta del Sol se vio opacado por los insultos racistas que el cantante venezolano Carlos Baute dedicó a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Unas expresiones por las que el intérprete ha pedido disculpas posteriormente.

El Gobierno ha lamentado que Machado haya evitado celebrar un encuentro. "Lo que constato es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse sólo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española en lugar de como representante del pueblo venezolano", afirmaba este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Unas palabras que enfadaron a María Corina Machado. "Esto demuestra por qué considero que hay reuniones que mejor no deben celebrarse", señalaba ayer la venezolana.

Cabe recordar que Delcy ha sido muy crítica con el gobierno Español por las supuestas simpatías del Ejecutivo con el expresidente Nicolás Maduro, además de las negociaciones de José Luis Rodríguez Zapatero para acercar posturas entre el chavismo y el bloque opositor. Unas actuaciones que, siempre, Machado ha censurado.

Aunque el Gobierno se ha lamentado por no tener ese encuentro con María Corina, el periodista Manuel Rico considera que ha sido todo un golpe de suerte para el Ejecutivo esta negativa.

"Felicito a quien le hubiese tocado entrevistarse con ella. Ha evitado un mal trago. Junto a Rutte (secretario general de la OTAN), es la persona que más ha arrastrado su dignidad este año, al entregarle a Trump la medalla del Nobel de la Paz. En política muchas veces tienes que pasar por malas tragos. Verte con gente que no te apetece nada. Pero, en este caso, que el ministro de Exteriores o el presidente del Gobierno se hayan ahorrado una entrevista con una persona tan despreciable como este señora, es algo positivo para ellos y yo les felicito", ha dicho en el programa "Hora 25" de la Cadena SER.

Rico también ha censurado las palabras de Machado en las que la dirigente aseguraba que esperaba que España tuviera pronto unas "elecciones impecables". "España lleva 50 años teniendo elecciones impecables. Desde su mentalidad golpista, probablemente ella no entiende que sean elecciones impecables. Debería pedir disculpas inmediatas por eso", ha zanjado.