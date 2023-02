Mario Vaquerizo rompe su silencio tras saberse que cobró 13.000€ por su anuncio sobre Madrid

Mario Vaquerizo ha roto su silencio este miércoles días después de conocerse que cobró 13.300 (IVA incluido) por protagonizar el polémico anuncio 'Quédate con el mejor estilo del mundo', que promocionaba la Comunidad de Madrid a nivel turístico con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

El marido de Alaska acudió al desfile de su gran amigo Eduardo Navarrete y en el photocall no dudó en abordar este asunto. "La polémica se busca donde no la hay. Yo soy madrileño, y me siento orgulloso de que la Comunidad me haya elegido como embajador de mi ciudad favorita. Nací en Madrid y quiero morir en Madrid. Es de bien nacido ser agradecido, y seguiré agradeciéndolo", ha dicho el cantante.

Mario Vaquerizo Getty Images,

Vaquerizo entiende que el anuncio y su presencia podrá gustar a algunas personas y a otras, no. "Soy una persona muy democrática. No creo en la tiranía ni en las dictaduras", ha dicho. Aunque, a la vez, ha admitido no sentirse molesto por las críticas recibidas en estos últimos días. "Me las paso por el mismísimo... Si la gente es tonta, que se vayan a su casa" porque "yo no estoy haciendo política, yo soy un showman", ha dicho.

Y ha añadido: "Yo hago lo que tengo que hacer con la mayor humildad y la mejor profesionalidad. A quien le guste que lo aplauda y a quien no, que sea un poquito educado y no politicemos el turismo y una ciudad como Madrid más allá de quien gobierne".

Por último, según "La Razón", Vaquerizo dedicó en el mismo photocall estas palabras hacia la presidenta Ayuso. "Es una gran profesional, no la conozco mucho personalmente, la conozco a un nivel social. Es una persona muy educada que te da y te aprieta la mano como hacen otros políticos de otros partidos", ha opinado sobre ella.

El anuncio generó gran polémica en redes sociales por las formas de expresarse de Vaquerizo en el anuncio y por el modo en el que la Comunidad de Madrid pretendía vender la riqueza cultural y gastronómica de la ciudad. De hecho, el programa de TV3 Polònia llegó a hacer una sátira sobre este mismo spot.