Más de 90.000 mujeres tampoco fueron avisadas para las pruebas de mamografías en los hospitales de Valencia
El dato más alarmante se encuentra en Xátiva, donde solo un 40,05% de las mujeres elegibles para el programa fueron citadas.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Los resultados de la mamografía se muestran en una pantalla digital junto al mamógrafo.Getty Images

Más de 90.000 mujeres tampoco fueron avisadas para las pruebas de mamografías en los hospitales de Valencia, según han podido confirmar Levante-EMVque destaca que solo el 79,1% de las mujeres que debían haber sido llamadas recibieron la carta de invitación. El total de invitadas fue de 341.446, mientras que 90.217 mujeres no fueron contactadas, lo que representa un 20,9% de las previstas.

Los datos del informe muestran también una gran diferencia en la cobertura del programa de cribado, con lugares como Xàtiva, donde solo se ha llamado al 40,05% de las mujeres, frente a otros como Utiel, donde se ha superado la cifra prevista en un 102,18%. En localidades como Gandia, Dénia y Torrent, los porcentajes de invitación fueron bastante bajos, mientras que en otras áreas, como Benicarló y Alzira, se alcanzaron porcentajes más altos de cobertura, superiores al 90%.

A esta irregularidad se le suma una caída en el número total de mamografías realizadas en la Comunitat Valenciana. En 2024, según los datos del Comité Econòmic i Social, se hicieron 12.291 mamografías menos que el año anterior, aunque la Conselleria de Sanidad ha corregido esta cifra a 3.000 menos, sin aclarar el número exacto de pruebas realizadas en el sector público y privado. 

La polémica en la Comunitat Valenciana surge apenas unas semanas después de la de Andalucía, donde se detectaron errores en el programa de cribado que afectaron a 2.000 mujeres lo que llevó a que el presidente de la Junta de Andalucía anunciase un plan de choque de 12 millones de euros, así como la incorporación de 119 nuevos profesionales para reforzar el sistema.

-Noticia en ampliación-

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 