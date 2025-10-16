Más de 90.000 mujeres tampoco fueron avisadas para las pruebas de mamografías en los hospitales de Valencia, según han podido confirmar Levante-EMV, que destaca que solo el 79,1% de las mujeres que debían haber sido llamadas recibieron la carta de invitación. El total de invitadas fue de 341.446, mientras que 90.217 mujeres no fueron contactadas, lo que representa un 20,9% de las previstas.

Los datos del informe muestran también una gran diferencia en la cobertura del programa de cribado, con lugares como Xàtiva, donde solo se ha llamado al 40,05% de las mujeres, frente a otros como Utiel, donde se ha superado la cifra prevista en un 102,18%. En localidades como Gandia, Dénia y Torrent, los porcentajes de invitación fueron bastante bajos, mientras que en otras áreas, como Benicarló y Alzira, se alcanzaron porcentajes más altos de cobertura, superiores al 90%.

A esta irregularidad se le suma una caída en el número total de mamografías realizadas en la Comunitat Valenciana. En 2024, según los datos del Comité Econòmic i Social, se hicieron 12.291 mamografías menos que el año anterior, aunque la Conselleria de Sanidad ha corregido esta cifra a 3.000 menos, sin aclarar el número exacto de pruebas realizadas en el sector público y privado.

La polémica en la Comunitat Valenciana surge apenas unas semanas después de la de Andalucía, donde se detectaron errores en el programa de cribado que afectaron a 2.000 mujeres lo que llevó a que el presidente de la Junta de Andalucía anunciase un plan de choque de 12 millones de euros, así como la incorporación de 119 nuevos profesionales para reforzar el sistema.

-Noticia en ampliación-