Mazón comparece en Les Corts para explicar su gestión de la DANA mientras PP y Vox miden fuerzas buscando su relevo

La expectación es máxima ante la comparecencia de Carlos Mazón este martes por la tarde, a las 16:00 horas, en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes. El president en funciones de la Generalitat acude a petición propia para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno “para la recuperación social y económica de las zonas afectadas” y responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. Será la primera vez que un responsable político intervenga ante este órgano, que hasta ahora solo había escuchado a técnicos y expertos en las sesiones de julio y octubre. La mesa de la comisión, presidida por la diputada de Vox Miriam Turiel, acordó el viernes pasado fijar la fecha tras recibir la solicitud formal de Mazón. La sesión se desarrollará en una de las salas habituales de Les Corts y se espera una amplia cobertura mediática.

El plan de trabajo aprobado por PP y Vox establece un formato estricto: tres minutos para cada grupo en el turno inicial, quince para el compareciente, seis para las réplicas y otros seis —ampliables a siete— para la intervención final de cierre. Este lunes se reúne la Mesa y la Junta de Síndics para tramitar formalmente la sesión, que se prevé larga y de alto voltaje político.

La comparecencia llega apenas una semana después de la dimisión de Mazón como jefe del Consell. Desde entonces, el líder del PPCV ha mantenido un perfil bajo, con solo un acto en Alicante al día siguiente de su renuncia y la asistencia a la reunión del pleno del Consell en la que se formalizó la salida de Francisco José Gan Pampols como vicepresidente segundo. Mazón afronta esta cita como un intento de ofrecer explicaciones públicas sobre la gestión de la catástrofe, pero lo hace en un escenario político incierto. Su salida ha abierto una negociación a contrarreloj entre Partido Popular y Vox para acordar el nombre de su sucesor.

El mismo día siguiente a la dimisión, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal mantuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de dar “estabilidad” a la Comunitat Valenciana. Desde entonces, ambas formaciones exploran un pacto que evite la convocatoria de elecciones anticipadas. El viernes se produjo la primera reunión formal entre los dos partidos, en la que Vox insistió en que el PP nombre cuanto antes a su candidato “para poder explorar con él su disposición a acordar políticas que permitan continuar con la reconstrucción de Valencia y su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez”.

Los populares quieren evitar los comicios autonómicos y centrar el debate en la reconstrucción tras la DANA. Feijóo y su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, han apelado a la “altura de miras” de Vox para facilitar la elección de un nuevo president. Los de Abascal, sin embargo, han advertido de que serán “más firmes y más exigentes” de lo habitual y que su apoyo dependerá de un rechazo expreso a la agenda climática y a la inmigración ilegal.

Entre los nombres que suenan para el relevo, destaca el del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV y una de las figuras con mejor interlocución con Vox. Pérez Llorca dispone de acta en Les Corts y es, además, una opción transitoria que permitiría al PP mantener el control institucional mientras avanza la negociación. Los grupos parlamentarios tienen hasta el 19 de noviembre para presentar candidatos. La Presidencia de Les Corts fijará el pleno de investidura entre el 24 y el 28 de noviembre. A partir de ahí, se abre un plazo de dos meses —hasta finales de enero— para que algún aspirante logre la confianza de la Cámara. Si nadie lo consigue, el president en funciones deberá disolver Les Corts y convocar elecciones.

Antes de ese proceso, el próximo 21 de noviembre, Pérez Llorca está citado a declarar como testigo en el juzgado de Catarroja, en el marco de la investigación judicial sobre la gestión de la DANA que dirige la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

A la sesión del martes estaban citados también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros —Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, M.ª Jesús Montero y Teresa Ribera— y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Ninguno acudirá. Todos han excusado oficialmente su asistencia invocando la doctrina reiterada del Consejo de Estado, que establece que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir comparecencias de autoridades del Estado. Desde el PP valenciano han criticado el “plantón” del Ejecutivo, al que acusan de usar “una excusa legal para eludir una obligación moral” con las víctimas y los damnificados.

PSPV y Compromís llegan a la sesión con expectativas mínimas. Consideran que la comisión está “instrumentalizada por PP y Vox” y que su propósito “no es conocer lo que ocurrió, sino encubrir la gestión de Mazón”. Ambos partidos prevén una comparecencia de tono defensivo y con un fuerte componente de victimismo. El PSPV solicitó que se exigiera a Mazón la factura del restaurante El Ventorro, donde comió el día de la DANA junto a la periodista Maribel Vilaplana, así como el registro de llamadas telefónicas de esa jornada. PP y Vox rechazaron la petición, alegando que los socialistas podrán plantearla durante la sesión y que no se trata de un asunto “perentorio”.

Con esta cita, Mazón afronta su primer examen público desde la renuncia. Lo hace en un Parlamento bajo control de PP y Vox, con la oposición al acecho y un clima político en el que cada gesto pesa más que las respuestas. La DANA, que comenzó como un desastre natural, se ha convertido ahora en un asunto de legitimidad política que marcará el cierre de su etapa al frente de la Generalitat y el arranque de la siguiente.