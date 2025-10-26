Sánchez tacha de "indecente" el apoyo de Feijóo a Mazón: "La gestión que hizo de la DANA fue negligente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Considera que su gestión en la DANA fue "negligente" y que el respaldo del presidente popular es "indecente".

Un año después de la tragedia que dejó 229 muertos en la comunidad autónoma, el líder del Ejecutivo ha aprovechado un acto del PSOE en León para hablar de que ha sido una de "las peores tragedias de la historia de Europa".

"Estamos a las puertas del aniversario de una tragedia como la DANA. Vimos ayer una manifestación, una movilización, realmente masiva de los ciudadanos y ciudadanas, de los valencianos y las valencianas. ¿Por qué sigue Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat? ¿Por qué sigue?", ha cuestionado.

Sánchez ha asegurado que hace un año, "la negligencia de uno causó una auténtica tragedia". "Pero un año después, el que Mazón siga al frente de la Generalitat Valenciana tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal", ha expuesto.

"Por eso, desde aquí quiero decir que la gestión que hizo la Comunidad Valenciana de la DANA fue negligente. Pero que el apoyo que está prestando Feijóo y Abascal a Mazón, que continúa como presidente, es indecente. Es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la DANA", ha señalado.

El líder del Ejecutivo también ha hecho mención sobre unas posibles elecciones adelantadas en Castilla y León. "Ya nadie sabe si va a ser un superdomingo. Ahora parece que quieren un mini-domingo. En fin, lo que quieran. Cuando quieran. Nosotros estamos preparados, porque tenemos el proyecto, los equipos y al próximo presidente de la Junta de Castilla y León que es Carlos Martínez", ha sentenciado.