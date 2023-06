Un médico de Madrid solo necesita hacer una pregunta para desmontar el argumento de Vox: "Revisadlo"

El secretario general de Vox y diputado autonómico en Cataluña, Ignacio Garriga, reiteró este martes en una entrevista en TVE la intención de su formación en impedir el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes ilegales salvo en caso de urgencia.

"Hablamos de que no pueden acceder a la sanidad pública, salvo en casos de urgencia porque ante todo somos personas", afirmó, explicando que su intención es la de prohibir que acudan a atenciones rutinaria u operaciones.

Garriga, que señaló que “eso no quiere decir que aquellos que están regulados no tengan acceso”, aseguró que "la inmigración ilegal está saturando la sanidad pública".

"Si ya está decadente por falta de financiación, de profesionales y de instalaciones, estamos saturando las listas de espera con personas que no están regularizadas y no cotizan y no contribuyen a las arcas del estado. Estamos generando un agravio comparativo para aquellos inmigrantes que han sido regularizados y para nuestros compatriotas", explicó.

Finalmente, sentenció que Vox aspira a "poner orden" en el sistema sanitario y "a racionalizarlo".

Estas palabras han indignado a la mayor parte del colectivo médico. Muchos han mostrado su descontento en redes sociales siendo la opinión de Roi Piñeiro, jefe del Servicio de Pediatria del Hospital Universitario General de Villalba, una de las más compartidas.

"Hola Vox. Un tema: si no atiendo a la tuberculosis bacilífera inmigrante ilegal, ¿sois conscientes de que vosotros podéis ser los siguientes en toser sangre? Revisadlo", ha escrito el pediatra en su cuenta de Twitter. En pocas horas, lleva ya más de mil compartidos y 3.100 me gusta.