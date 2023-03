Moncloa ve "razones personales" de Del Pino para sacar a Ferrovial de España

Razones personales son las que, según Moncloa, habrían llevado a Rafael Del Pino a decidir trasladar la sede de su empresa, Ferrovial, de España a Países Bajos.

Según fuentes gubernamentales citadas por EFE, detrás de la decisión estaría la búsqueda de pagar menos impuestos pero no solo como empresa, sino también personalmente, porque esa menor presión fiscal es en lo único que admiten que Países Bajos se sitúa por delante de España.

Por eso tilda de "excusas ridículas" las razones esgrimidas por la compañía en el comunicado en el que se anunció la marcha, en el que se aludía a poca seguridad jurídica. Frente a ello, las fuentes citadas subrayan que todos los indicadores sitúan a España entre los países del mundo que más seguridad jurídica proporcionan para la inversión.

La decisión de la constructora está siendo analizada por el Ejecutivo, que reconoce que es evidente que no se puede parar de forma inmediata y de la que responsabiliza de forma directa a la familia Del Pino para pagar menos impuestos.

En la Moncloa existe el convencimiento de que no va a provocar ningún efecto llamada y que otras grandes compañías españolas no van a seguir el mismo camino porque usan el símil de que las empresas no son como las gacelas, que a la carrera de una se suman todas las demás. Y en este caso concreto tienen el convencimiento de que eso no va a ocurrir porque no son ciertos los motivos que esgrimen en Ferrovial apelando a una menor seguridad jurídica en España que en Países Bajos.

Molestos con las formas

No entiende tampoco el Gobierno que Ferrovial traslade su sede cuando están llegando a España numerosas inversiones directas, entre ellas la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia), que conllevan análisis profundos sobre la seguridad jurídica del país y certifican su idoneidad.

De la misma forma, le sorprende que esta constructora quiera adoptar esa decisión después de haber ganado y seguir ganando mucho dinero en España.

El Gobierno está también molesto con la forma en que ha actuado, ya que no hubo una comunicación previa antes de hacer pública su decisión y recalca que las empresas serias no proceden como lo ha hecho Ferrovial.