Mónica García responde al "señor Iglesias": "Mintió"

No para el maremágnum de respuestas y análisis en el camino de espinas de la negociación entre Podemos y Sumar. Especialmente, tras las últimas palabras de Pablo Iglesias, acusando de vetar a los morados a tres formaciones con fuerte implantación territorial: los comunes, Compromís y Más Madrid.

Y si los dos primeros ya habían negado la mayor, este martes ha llegado el turno de Mónica García. La líder de la oposición a Ayuso en la Asamblea de Madrid ha apuntado en Hora 25 (Cadena SER) que "el señor Iglesias mintió" y ha ido más allá en sus críticas.

"Más Madrid no ha vetado a ningún partido y no entiendo bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo. No hemos vetado a nadie y estamos remando hacia adelante", ha apuntado en la entrevista, alegando que piensan más allá del 23J, porque "nos estamos jugando cómo será la transición ecológica, como se va a reordenar el sistema sanitario, los derechos LGTBI. Las cosas del comer y del vivir, en definitiva".

Al respecto de la negociación con la plataforma de Yolanda Díaz, que Más Madrid integrará como activo con fuerza en Madrid, García ha reconocido que son "discretas, van en buen tono y buena sintonía en lo que a nosotros se refiere". No obstante "no hemos hablado de nombres ni de ningún partido. Nos hemos sentado en la mesa a dialogar sobre hacia donde queremos ir".

"Soy bastante optimista, creo que el espacio que ocupa Yolanda es tan necesario que va a dar más de una sorpresa", ha proseguido de inmediato, con otro tono.

"Hay muchísimo más allá de lo que es el acuerdo y los equipos negociadores, cuanto antes nos pongamos a hablar de eso mejor, de como vamos a reconstruir tantas cosas que son necesarias y que de verdad importan", han sido sus palabras en Hora 25.