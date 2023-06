Un politólogo explica su pesimismo en la posible unión entre Podemos y Sumar por un detalle clave en la negociación

Tic, tac y el tiempo para que Podemos y Sumar, Sumar y Podemos, vayan juntos a las elecciones generales del 23J se agota. A tres días del límite legal, siguen las rencillas y las discrepancias entre acusaciones de vetos, críticas nada privadas y un desencanto notable entre los votantes de la 'izquierda a la izquierda del PSOE'.

El tiempo que queda hasta que expire el plazo seguirá dando para muchas reflexiones, de todos los tipos. Especial, por la claridad de su mensaje, ha sido la del politólogo Luis Arroyo en el programa La Noche en 24 horas de TVE.

En su intervención, el experto en comunicación política ha señalado que "no soy muy optimista". No quiero pensar que Iglesias y Belarra estén pensando que es mejor tener un partido de 4-5 diputados que 'perder' una elecciones y quedarnos sin nada... Espero que no, pero uno a veces piensa que algo así debe estar pasando, porque si no es incomprensible", ha relatado.

Tirando de "lógica", Arroyo ha señalado que lo ideal sería que ambas formaciones se pongan de acuerdo, "porque si no se va a perder mucho voto de izquierdas si no hay un único partido a la izquierda del PSOE, se llame Sumaremos Podemos, Podríamos Sumar o se llamen como se llame".

Y en ese punto, al ser preguntado por la debilidad de los morados en las negociaciones con el partido de Yolanda Díaz, ha apuntado una clave que, a buen seguro, disgustará en las filas de Podemos.

"La sensación de debilidad es muy subjetiva. No estoy tan seguro de que los cuadros de Podemos se consideren tan débiles como aseguran las encuestas", ha asegurado el experto.

Más en profundidad, ha reconocido que "ellos —los responsables de Podemos— creen que tienen derecho a imponer determinados nombres, por ser partido del Gobierno, tener grupo parlamentario, tener dos ministras... pero mi sensación es que en realidad Podemos creo que está en una posición de mayor debilidad de la que quieren mostrar en las negociaciones", ha rematado.