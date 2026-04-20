Liverpool está poniendo música clásica a todo volumen en la calle para espantar a los jóvenes: de momento, está enfadando a los vecinos

El debate público británico lleva meses (e incluso años) obsesionado con el término antisocial behaviour, "comportamiento antisocial". El problema: se trata de una expresión que estigmatiza a buena parte de la juventud británica que queda en la calle ante la falta de alternativas de ocio. Hay de todo: desde jóvenes montando alboroto a botellones o vandalismo. Es un problema de primer orden para buena parte de los británicos.

Y ahora Liverpool ha introducido una estrategia muy singular para tratar de "combatir" este "comportamiento antisocial". Si hace apenas unos días se sabía que uno de los principales quebraderos de cabeza para la policía de Londres era que grupos de jóvenes se reúnen en la calle a través de convocatorias virales de TikTok solo para ocupar la vía pública, ahora Liverpool parece haber encontrado una solución a tal problema.

La música clásica. Esta es la solución que el ayuntamiento de la ciudad británica parece haber encontrado. Reproducir a todo volumen sinfonías clásicas para tratar de molestar e incluso ahuyentar a los grupos de chavales que están en la calle. Lo cuenta la emisora británica BBC, que da cuenta de que Liverpool es conocida mundialmente como la "ciudad de la música", aunque esta es desde luego una vuelta de tuerca.

El consistorio de la ciudad ha instalado altavoces y megafonías en las farolas de los alrededores de Whitechapel, una calle muy comercial de la ciudad. La televisión británica desvela este lunes que "tanto la policía de Merseyside" (el condado en el que está Liverpool) "como el ayuntamiento" están "detrás de esta táctica" que, según dicen, es "una herramienta eficaz" para disolver grupos de jóvenes.

De esa forma aseguran "prevenir comportamientos antisociales". El problema es que poner música a todo volumen (incluso de madrugada) no está molestando solo a los chavales británicos que no encuentran a Mozart entre sus principales gustos musicales. También está generando escepticismo en algunos vecinos y molestando mucho a músicos profesionales que viven en la ciudad.

"Usar la música clásica de esta manera es espantoso"

No son pocos los músicos profesionales que residen en Liverpool que señalan la hipocresía de tanto el ayuntamiento como de la policía regional. Por ejemplo, recuerdan que el consistorio financia la Orquesta Filarmónica de Liverpool que, entre otros menesteres, organizan talleres con jóvenes para fomentar la igualdad de oportunidades en barrios más desfavorecidos.

Un ejemplo es la violinista Laura Macmillan, de 36 años, que es contundente en declaraciones a la BBC: "Me enfurece como música que viene de un barrio de clase obrera. Siempre se me hizo sentir que no iba a ser nunca lo suficientemente buena como para interpretar este tipo de música. Siempre ha existido el estereotipo de que la música clásica es para gente con dinero y usarla así, como arma, me parece espantoso".

No es la única. Comerciantes de la zona también han expresado estupor por lo que está pasando, si bien algunos vecinos aclaran en redes que esto no es la primera vez que sucede. Solo que hacía años que no se ejecutaba de esta manera. "Pensaba que la música era para grandes eventos, descubrir que es para esta otra cuestión resulta decepcionante", aducía el dueño de una óptica.

Otro punto que preocupa a los vecinos es que la música empieza a sonar incluso a las cinco y media de la mañana. Al menos así lo atestiguan algunos empresarios que abrían sus negocios a esa hora y el sistema de megafonías ya estaba en marcha. No solo les cansa escuchar una y otra vez las mismas cuatro piezas. También les angustia que esta herramienta sirva para ahuyentar a personas sin hogar.

Por su parte, Liverpool ha asegurado que el objetivo no es molestar a las personas que pernocten en la calle y que revisarán la frecuencia y horarios de la megafonía. Eso sí. "Los altavoces se usan en ocasiones como táctica para dispersar a la gente de una zona cuando se producen comportamientos antisociales y han demostrado ser eficaces para ello", zanjan.