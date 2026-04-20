Adiós a sufrir por el calor con esta novedad que llega hoy a Lidl y que encantará a los más golosos

La primavera ha empezado con temperaturas muy altas. El calor de estos días es más propio de junio que del mes de abril, y se espera que las próximas semanas puedan ser también especialmente cálidas.

En esta época del año ya es importante que sepas cómo combatir el calor y protegerte de las altas temperaturas. Utilizar el aire acondicionado o el ventilador son los recursos más habituales, sin embargo, otros prefieren refrescarse a través de la comida.

El ejemplo más clásico es el de los helados. Pocos son capaces de resistirse a uno de ellos cuando aprieta el calor. Y ya no sólo por sentirte más fresco, también porque suelen ser muy apetecibles.

Si eres de los que ya están comprando helados en el supermercado, merece la pena que eches un ojo a una novedad que llega hoy a Lidl. Se trata de una máquina de hacer helados que tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo éxito de la cadena alemana.

Ya sabes que algunos de los nuevos productos de Lidl se agotan a las pocas horas de salir a la venta. Es lo que puede ocurrir con esta heladera. Si te interesa, es buena idea que acudas cuando antes a un supermercado de Lidl para adquirirla.

Así es la heladera de Lidl para combatir el calor

La novedad más llamativa que vas a encontrar esta semana en los supermercados de Lidl es su heladera. Desde hoy está disponible sólo en sus tiendas, así que no podrás adquirirla online. Al menos, de momento.

Tiene capacidad para preparar hasta un litro de helado o sorbete. Una de sus ventajas es la comodidad: cuenta con una abertura a modo de tapa que puedes abrir para añadir ingredientes durante la preparación.

En cuanto a sus prestaciones, la potencia es de 12W y el cable mide 150 centímetros. Se vende únicamente en color negro. Cuesta 17,99 euros.

Hacerte un helado en casa puede ser mucho más cómodo que ir a comprarlo. Lo haces a tu gusto y no gastas tanto dinero, porque además el precio de la heladera resulta económico para la mayoría de bolsillos.

El funcionamiento es bastante sencillo: una vez hayas añadido los ingredientes, sólo tienes que activar la heladera y que empiece a funcionar. La pala removerá los ingredientes y el bol irá congelando la mezcla. En cuestión de veinte minutos o de media hora tendrás el helado listo para comer.

Otra de sus ventajas es que puedes controlar la cremosidad y la textura a la que quieres consumirlo. Por ejemplo, puedes comerlo al instante o congelarlo para tener helados más duros. Y al haberlo hecho en casa siempre resulta una opción más saludable.

Esta heladera no es la única novedad de Lidl que está llamando la atención de los consumidores. La semana pasada, la cadena alemana de supermercados puso a la venta una nueva aspiradora de Silvercrest para quitar el polvo de casa y unas sombrillas y toldos para tu jardín o terraza.