Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por abuso sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón y que sea condenado a 3 años de cárcel, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución".

También solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad.

Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".