Muere a los 85 años Mariano Alierta, diputado constituyente y hermano de César Alierta

El economista e ingeniero industrial Mariano Alierta, también político en diversos cargos en las filas de UCD y PP, entre ellos diputado de las Cortes Constituyentes (1977-1979), y hermano del expresidente de Telefónica César Alierta, ha fallecido este miércoles a los 85 años.

Alierta nació en Zaragoza en 1940 y era hijo de Césareo Alierta, alcalde de la capital aragonesa de 1966 a 1970. También ejerció como profesor de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Zaragoza, según su ficha en el Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Cultura.

En su carrera política, fue diputado nacional por la UCD entre 1977 y 1983, cuando fue elegido parlamentario autonómico por Alianza Popular. A continuación, pasó al Senado --de 1986 a 1989 por el PDP y, desde entonces y hasta el año 2000, por el PP--.

Fue también miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, de la Asociación de Economistas Licenciados de España, de los Colegios de Economistas e Ingenieros Industriales, de la American Economic Association, de Finance Association o de Royal Economic Society, entre otras.

La última formación política en la que militó, el PP de Aragón, ha expresado su "pesar" por su fallecimiento y ha enviado su pésame a sus familiares y amigos.

Los populares han resaltado el "papel destacado" que tuvo Mariano Alierta en la vida política española y aragonesa, y han mostrado su agradecimiento por su contribución al desarrollo político de Aragón.